Boca demostró categoría y le ganó a River 1 a 0

El partido se jugó en la Bombonera y tuvo momentos de fútbol muy cortado en donde las jugadas no lograban concretarse en los arcos de Boca y River, donde los jugadores intentaban de manera infructuosa llegar al arco de su rival.

En el inicio del partido Emanuel Mammana ganó de cabeza un centro en el primer palo del arco de Boca, pero Agustín Rossi evitó lo que pudo ser la apertura del marcador para River. Pocos minutos después Juan Ramírez metió un pase atrás para Darío Benedetto, que no pudo definir, perdiendo el xeneixe una oportunidad, pero acercándose al arco de River. La finalización del primer tiempo no tuvo mayores emociones ya que los equipos trataron de no caer en equivocaciones que terminarán en gol, por lo que resultó un primer tiempo sin mayores emociones para este superclásico.