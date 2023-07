En el Estadio 15 de Abril de la ciudad santafesina, Boca Juniors vs. Unión de Santa Fe se enfrentrarán en vivo, de forma directa por la jornada 23 de la Liga Profesional Argentina .

El duelo comenzará, este jueves 6 de julio, desde las 17:00 (hora argentina). Irá en transmisión oficial live por TNT Sports, ESPN y Star Plus.

No obstante, es posible que el DT Jorge Almirón no ejecute cambios en el once inicial. Tanto el venezolano como el colombiano están teniendo sus primeras prácticas, y en el caso de Campuzano, se espera que sea considerado para lo restante de la Copa Libertadores 2023.

Los ‘Xeneizes’ actualmente ocupa la undécima posición en la clasificación con 31 puntos, habiendo obtenido nueve victorias, cuatro empates y nueve derrotas, por lo que el partido que viene es clave para tratar de aferrarse y escalar a los puestos más altos.

Por otro lado, Unión viene de sufrir una derrota por 1 a 0 ante Atlético Tucumán. En cuanto a la alineación inicial, el entrenador haría un solo cambio en comparación con el partido anterior. El equipo de Santa Fe se encuentra en el puesto 26 de la tabla, con 23 unidades, y necesita sumar para alejarse de las casillas de descenso.

Boca vs. Unión: horarios del partido

Perú: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Paraguay: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Ultimos partidos entre Boca Juniors y Unión de Santa Fe

