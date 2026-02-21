Central Córdoba (SE) vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El juego entre Central Córdoba (SE) y Talleres se disputará el próximo martes 24 de febrero por la fecha 7 del Apertura, a partir de las 19:45 (hora Argentina) en el estadio Único Madre de Ciudades.

Así llegan Central Córdoba (SE) y Talleres Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura En la fecha anterior, Central Córdoba (SE) se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Tigre. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 1 gol marcado y con 3 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura En la jornada anterior, Talleres derrotó 1-0 a Rosario Central. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 6 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de junio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Talleres lo ganó por 2 a 4.

Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Talleres: 24 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Independiente: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Boca Juniors: 8 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Defensa y Justicia: 12 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Dep. Riestra: 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina) Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura Fecha 8: vs San Lorenzo: 28 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Unión: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Instituto: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Belgrano: 15 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Independiente: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina) Horario Central Córdoba (SE) y Talleres, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas

Colombia y Perú: 17:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas

Venezuela: 18:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.