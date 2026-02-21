sábado 21 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de febrero de 2026 - 10:32
Liga Profesional

San Lorenzo vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Instituto se mide ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro el martes 24 de febrero a las 19:15 (hora Argentina).

San Lorenzo vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 19:15 (hora Argentina) el próximo martes 24 de febrero, Instituto visita a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por el duelo correspondiente a la fecha 7 del Apertura.

Lee además
se posterga el partido entre aldosivi y argentinos juniors

Se posterga el partido entre Aldosivi y Argentinos Juniors
central cordoba (se) vs talleres: previa, horario y como llegan para la fecha 7 del apertura

Central Córdoba (SE) vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Así llegan San Lorenzo y Instituto

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura

San Lorenzo llega con resultado de empate, -, ante Estudiantes (RC). Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 1 gol. Marcó 2 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura

Instituto llega triunfante luego de ver caer a Atlético Tucumán con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

Instituto atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y San Lorenzo se impuso por 1 a 0.


Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Instituto: 24 de febrero - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Talleres: 28 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Independiente: 7 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Boca Juniors: 11 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Defensa y Justicia: 16 de marzo - 18:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Unión: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Estudiantes (RC): 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Talleres: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Independiente: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Boca Juniors: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
Horario San Lorenzo e Instituto, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se posterga el partido entre Aldosivi y Argentinos Juniors

Central Córdoba (SE) vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Belgrano vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Gimnasia (Mendoza) vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Platense vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Lo que se lee ahora
Gimnasia de jujuy vs Chacarita: el plantel se prepara con confianza y una identidad en construcción video
Fútbol.

Gimnasia de jujuy vs Chacarita: el plantel se prepara con confianza y una identidad en construcción

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy

Búsqueda de personas desaparecidas en el Río Grande. video
Tragedia.

Encontraron el cuerpo de un hombre en el Río Grande y buscan a otra persona desaparecida

Paro docente.
Educación.

Declararon un paro nacional docente para el lunes 2 de marzo

Natalia fue fotografiada cuando lloraba tras el femicidio de su hermana. Ahora, su pareja la estranguló a ella y se fugó. video
Policiales.

Femicidios en Salta: dos hermanas fueron asesinadas por sus parejas en menos de nueve años

Sainte Dévote Rugby Tournament - Fondation Princesse Charlène de Monaco video
Orgullo jujeño.

Ignacio Huespe será el primer representante jujeño en el Mundial de rugby

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel