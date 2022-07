Falta poco para que empiecen a desarrollarse los cruces de octavos de final de la Copa Argentina, es por eso que el Gobernador de Salta dio a conocer que el partido de Boca vs. Agropecuario se jugará en el Estadio Padre Ernesto Martearena. Todavía no está la fecha definida.

Si bien el gobernador salteño no confirmó cuándo será el choque, aseguró que en los próximos días informarán día y horario del encuentro que se disputará en el Estadio Padre Ernesto Martearena.

"Boca vendrá a Salta por Copa Argentina! El estadio Martearena recibirá una nueva fiesta del deporte: se enfrentarán Boca y Agropecuario por 8vos de final. En los próximos días confirmaremos la fecha ¡Será un honor recibirlos en Salta!", manifestó el mandatario.

Empiezan a palpitarse los Octavos de Final

Días atrás la organización de la Copa Argentina informó que ya se vive las instancias finales del torneo nacional, destacando que actualmente ya hay definidos 6 de los 8 cruces confirmados. Aún restan por jugar y buscar un lugar en octavos, Rosario Central vs. Quilmes; Tigre vs. Deportivo Madryn; Aldosivi vs. Newell's.

Asimismo, los equipos que ya están confirmados para octavos de final son:

Agropecuario vs. Boca

Vélez vs. Independiente

Gimnasia (LP) vs. Patronato

Banfield vs. Gimnasia (J)

Godoy Cruz vs. Belgrano

Defensa y Justicia vs. River

Talleres de Córdoba vs. (falta definir entre Aldosivi vs. Newell's.)

Así pasaba Boca a octavos de final: le ganó 1 a 0 a Ferro

