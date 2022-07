El segundo tiempo también fue similar al primero, con un equipo de Bataglia que no dejó de intentar llegar al arco rival. Y así lo hizo en varias ocasiones. Nuevamente Benedetto estuvo cerca pero no pudo concretar y así los brasileros fueron haciendo tiempo. El arco de Rossi prácticamente no tuvo acción ya que la sólida defensa de Boca Juniors y el poco ataque del Corinthians hicieron que no se generen complicaciones mayores.

El tramo final del partido fue sin jugadas claras de gol y así se fueron a los penales.

Los penales

Boca (5): Rojo, Izquierdoz, Fernández, Romero y Varela .Erraron: Villa, Benedetto y Ramírez.

Corinthians (6): Santos, Cantillo, Guedes, Roni, Piton y Gil. Erraron: Gustavo y Melo.

Flamengo o Deportes Tolima será el rival que en cuartos de final tendrá el equipo de Brasil. Juegan este miércoles, la ida fue a favor del Flamengo de visitante por 1 a 0.