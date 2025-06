Crisis en la Liga Jujeña de Fútbol: "Que se tome un camino serio y se maneje de forma correcta"

“Tenemos una situación complicada para todos los clubes”, afirmó Diego Geronazzo , presidente de Belgrano. “Esperamos que pronto haya una solución o se resuelva de alguna manera”, y dijo que la suspensión de las fechas “complica mucho a los chicos que no participan y no juegan”.

Afirmó que el diálogo “está muy dividido. Lo que noto es una Liga muy parcial, entonces creo que no se está llegando a un acuerdo y en ese sentido creo que no avanzamos para ningún lado”, subrayó Geronazzo sobre la situación actual.

“No hay un diálogo que mantenga una estabilidad. No hay una interacción adecuada, un uso de palabras sueltas muy libre, entonces yo creo que se pierde cordura en ese sentido, no se va al grano, a la solución, porque se habla de política, se habla de arreglos, se habló libremente de muchas cuestiones que la verdad no está bueno”, lamentó.

“No estamos haciendo foco en lo principal que es que los únicos perjudicados en todo este sentido son los clubes, son los chicos”, indicó Geronazzo. “Los presidentes han manifestado sus ideas y sus propuestas, pero no hay un consenso en todo esto”.

"Que se tome un camino serio"

“Se manifestaron distintas ideas. Hay una parte que está dividida. Hoy integro un grupo de clubes que nos hemos unido y hemos manifestado el descontento, la disconformidad de la situación”, y dijo que la situación se resuelve “haciendo una asamblea, votando, decidiendo y tomando medidas serias para el bien de todos”.

“No hay nada político, no hay nada personal, sino tratar de resolver esta situación y que la liga deje de tener parates, que dejen de culpar a los clubes, y que de una buena vez se tome un camino serio y se maneje de la forma correcta”, reclamó.

El titular del club de San Salvador de Jujuy se mostró escéptico sobre el futuro inmediato. “Queda una fecha más por disputar y después viene el Clausura. Espero que esto se resuelva rápido, espero que no haya un parate, pero si esto no se resuelve, eso es inevitable”, adelantó.