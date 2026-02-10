Liga Jujeña: confirmada la fecha de apertura del libro de pases

Reunión en la Liga Jujeña de Fútbol.

Fecha y horarios para los trámites de pases Durante la reunión de este lunes, la Liga Jujeña resolvió que la apertura del libro de pases se concrete el lunes 2 de marzo, con alcance a todas las divisiones. Los dirigentes aclararon que los clubes y jugadores interesados podrán recabar más información y realizar consultas en Secretaría, que atiende al público de lunes a viernes, de 10 a 13 y de 18 a 22. De esta manera, se abre una ventana clave para terminar de definir planteles antes del inicio oficial de la temporada 2026.

Torneo "Gringo" Flores: arranque y homenaje La Liga ya había confirmado que el campeonato de Primera División se pondrá en marcha el próximo 20 de marzo, bajo la denominación Torneo "Gringo" Flores. El nombre homenajea a Jesús "El Gringo" Flores, histórico dirigente que fue vicepresidente y presidente de la entidad y que dejó una fuerte marca en el fútbol jujeño. La propuesta recibió el respaldo unánime de los clubes, que ven en este gesto una forma de reconocer su trayectoria y compromiso con la liga.

Formato definido para Primera División En cuanto al sistema de competencia, la Primera División mantendrá el esquema que se utilizó en las últimas temporadas. Tanto en la rama masculina como en la femenina, los equipos competirán divididos en dos zonas, con una fase regular y posteriores cruces de play off.

Este formato ya resulta conocido para los clubes y permite una mayor cantidad de partidos decisivos, además de sostener el interés a lo largo del torneo. La Liga considera que esta modalidad favorece la competencia y la participación sostenida de las instituciones afiliadas. Clasificatorio a Copa Jujuy y lo que se viene En el mismo cónclave se trató la participación en la Copa Jujuy, donde se resolvió que los equipos afiliados a la Liga Jujeña afrontarán una instancia clasificatoria interna.

