martes 10 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de febrero de 2026 - 17:20
Fútbol.

Liga Jujeña: confirmada la fecha de apertura del libro de pases

En la última reunión quedó definida la fecha para la apertura del libro de pases y el inicio del torneo "Gringo Flores". También hay novedades de Copa Jujuy.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Reunión en la Liga Jujeña de Fútbol.

Reunión en la Liga Jujeña de Fútbol.

Lee además
El Torneo Continuidad es para Gorriti.
Final.

Gorriti venció a Cuyaya por penales y es el campeón femenino de la Liga Jujeña
Gimnasia de Jujuy campeón de la Liga Jujeña de Fútbol.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy es el campeón anual de la Liga Jujeña de Fútbol

Fecha y horarios para los trámites de pases

Durante la reunión de este lunes, la Liga Jujeña resolvió que la apertura del libro de pases se concrete el lunes 2 de marzo, con alcance a todas las divisiones. Los dirigentes aclararon que los clubes y jugadores interesados podrán recabar más información y realizar consultas en Secretaría, que atiende al público de lunes a viernes, de 10 a 13 y de 18 a 22. De esta manera, se abre una ventana clave para terminar de definir planteles antes del inicio oficial de la temporada 2026.

Ciudad de Nieva se consagró campeón de la Liga Jujeña
Ciudad de Nieva se consagró campeón de la Liga Jujeña

Ciudad de Nieva se consagró campeón de la Liga Jujeña

Torneo “Gringo” Flores: arranque y homenaje

La Liga ya había confirmado que el campeonato de Primera División se pondrá en marcha el próximo 20 de marzo, bajo la denominación Torneo “Gringo” Flores. El nombre homenajea a Jesús “El Gringo” Flores, histórico dirigente que fue vicepresidente y presidente de la entidad y que dejó una fuerte marca en el fútbol jujeño. La propuesta recibió el respaldo unánime de los clubes, que ven en este gesto una forma de reconocer su trayectoria y compromiso con la liga.

Formato definido para Primera División

En cuanto al sistema de competencia, la Primera División mantendrá el esquema que se utilizó en las últimas temporadas. Tanto en la rama masculina como en la femenina, los equipos competirán divididos en dos zonas, con una fase regular y posteriores cruces de play off.

Este formato ya resulta conocido para los clubes y permite una mayor cantidad de partidos decisivos, además de sostener el interés a lo largo del torneo. La Liga considera que esta modalidad favorece la competencia y la participación sostenida de las instituciones afiliadas.

Clasificatorio a Copa Jujuy y lo que se viene

En el mismo cónclave se trató la participación en la Copa Jujuy, donde se resolvió que los equipos afiliados a la Liga Jujeña afrontarán una instancia clasificatoria interna.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gorriti venció a Cuyaya por penales y es el campeón femenino de la Liga Jujeña

Gimnasia de Jujuy es el campeón anual de la Liga Jujeña de Fútbol

El Cruce renueva plantel y busca jóvenes para competir en la Liga Jujeña

El 20 de marzo empezará el torneo de la Liga Jujeña de Fútbol

Copa Argentina: El Lobo planea llevar 10 colectivos de hinchas y copar Salta

Lo que se lee ahora
Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo) video
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Túnel derivador. video
Precaución.

El túnel derivador de Cuyaya sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel