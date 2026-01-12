El Cruce renueva plantel y busca jóvenes para competir en la Liga Jujeña

El Cruce comenzó su pretemporada con un objetivo claro como ampliar el plantel de reserva y primera para competir con más recambio en la Liga Jujeña. La búsqueda está abierta para jugadores desde los 12 años y apunta a construir un grupo más sostenido en el tiempo.

Destacado. Reconocieron en El Carmen a Lorenzo Ruiz, la joya del fútbol de solo 8 años

Deportes. En Palpalá será obligatorio presentar estudios médicos para el fútbol de veteranos

“Este año queremos ser competitivos, por eso buscamos un plantel largo”, explicó Alexander Andrade , director técnico del club. Según detalló, la experiencia del último torneo, instancia donde llegaron a semifinales con un equipo mayormente juvenil, dejó claro que la falta de recambio condiciona la competencia en el tramo final.

Más allá de sumar nombres, el club insiste en la continuidad. “La idea es formar una base. Queremos que los chicos sean constantes, que entrenen y sigan en el club, no que jueguen un par de partidos y desaparezcan”, planteó Andrade.

La convocatoria incluye jugadores con pase libre y se centra en dos categorías: reserva y primera . Además del rendimiento, el DT subrayó el comportamiento fuera del campo: “Necesitamos disciplina y respeto. Entrenar todos los días”.

El debate abierto: barrio vs. club

Durante la entrevista con TodoJujuy apareció otro tema que cruza al fútbol jujeño tal como lo es la tensión con el fútbol de barrio. Andraderemarcó: “El fútbol de barrio nos está matando la liga”. Para el DT, los clubes ofrecen una estructura que no siempre existe en los torneos barriales. “En el barrio se juega la pelota. En el club te damos las herramientas para aprender a jugar al fútbol y para que el día de mañana tengas una oportunidad”, sostuvo.

Desde el cuerpo técnico también remarcaron que el entrenamiento en un club suma aprendizajes que exceden lo deportivo: levantarse, cumplir horarios, sostener rutinas y convivir en grupo.

El Cruce Foto @oficialelcrucejujuy (1) Fútbol - El Cruce Foto: @oficialelcrucejujuy |Liga jujeña

Horarios, lugares y cómo sumarse

El Cruce realiza la pretemporada en doble turno:

Gimnasio del club (Barrio San José)

Lunes, miércoles y viernes – 20:00 a 21:30

Cancha José Gabriel (frente al Parque Acuático)

Martes y jueves – 15:00 a 17:00

Una vez finalizada la pretemporada, los horarios volverán al rango de la tarde. La convocatoria sigue abierta para quienes quieran probarse.