Reconocieron en El Carmen a Lorenzo Ruiz, la joya del fútbol de 8 años

En El Carmen se hizo la gala de premiación a los más destacados deportistas del 2025 . Entre los reconocidos estuvo Lorenzo Ruiz , la estrella del equipo Los Jaguares de fútbol infantil, que tuvo un gran año siendo goleador y figura.

“Fueron como 50 goles”, dijo, y agregó que convertir le genera “felicidad” . Es de categoría 2017 y se destacó en torneos locales y regionales. “Agradezco a mi mamá que me acompañó en toda mi historia” , y subrayó que “los partidos fueron difíciles”.

El niño de solo 8 años puntualizó que lo más difícil de hacer goles es saber dónde patear. “No sabemos si el arquero se tira a la derecha o a la izquierda”, aclaró el pequeño que tuvo el espejo de su padre, quien jugó en Talleres de Perico y Rivadavia.

Los sueños de Lorenzo en El Carmen

Lorenzo dijo que sueña con jugar en el Expreso y ser como Cristiano Ronaldo. “Me gustan sus goles de fuera del área y sus tiros libres “, y destacó que sueña tener un 2026 muy bueno. “Quiero salir campeón como ahora, y seguir estando unidos con mis compañeros”.

“Mi papá desde pequeño me enseñaba, me llevaba a cada cancha a entrenar, a patear tiros libres”, dijo el pequeño futbolista que comenzó su recorrido desde los 6 años, aunque también jugó en categorías más grandes.

Oscar Soto: “Es un excelente chico”

“Viene con los genes de casa, y es un excelente chico: respetuoso, humilde y compañero. Siempre le inculco la humildad en la cancha y el compañerismo. Eso es lo fundamental, el respeto entre ellos y la humildad”, indicó Oscar Soto, el entrenador de Los Jaguares.

El técnico dijo que siempre cumple con goles en cada partido. “Todos los fines de semana marcaba entre dos y tres goles”, dijo sobre los campeonatos jugados con equipos jujeños, de Salta y de Tucumán, donde Lorenzo llamó la atención por su talento.