lunes 29 de diciembre de 2025

29 de diciembre de 2025 - 21:32
Destacado.

Reconocieron en El Carmen a Lorenzo Ruiz, la joya del fútbol de 8 años

Lorenzo Ruiz juega en el equipo de Los Jaguares y fue reconocido por su nivel en la gala de deportistas destacados de El Carmen.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Lorenzo Ruiz

Lorenzo Ruiz

Lorenzo Ruiz

Lorenzo Ruiz

Lorenzo Ruiz, Oscar Soto y  Los Jaguares

Lorenzo Ruiz, Oscar Soto y  Los Jaguares

En El Carmen se hizo la gala de premiación a los más destacados deportistas del 2025. Entre los reconocidos estuvo Lorenzo Ruiz, la estrella del equipo Los Jaguares de fútbol infantil, que tuvo un gran año siendo goleador y figura.

“Fueron como 50 goles”, dijo, y agregó que convertir le genera “felicidad”. Es de categoría 2017 y se destacó en torneos locales y regionales. “Agradezco a mi mamá que me acompañó en toda mi historia”, y subrayó que “los partidos fueron difíciles”.

Lorenzo Ruiz, Oscar Soto y Los Jaguares
Lorenzo Ruiz, Oscar Soto y Los Jaguares

Lorenzo Ruiz, Oscar Soto y Los Jaguares

El niño de solo 8 años puntualizó que lo más difícil de hacer goles es saber dónde patear. “No sabemos si el arquero se tira a la derecha o a la izquierda”, aclaró el pequeño que tuvo el espejo de su padre, quien jugó en Talleres de Perico y Rivadavia.

Lorenzo Ruiz – Los Jaguares

Los sueños de Lorenzo en El Carmen

Lorenzo dijo que sueña con jugar en el Expreso y ser como Cristiano Ronaldo. “Me gustan sus goles de fuera del área y sus tiros libres “, y destacó que sueña tener un 2026 muy bueno. “Quiero salir campeón como ahora, y seguir estando unidos con mis compañeros”.

Lorenzo Ruiz, Oscar Soto y los chicos de Los Jaguares
Lorenzo Ruiz, Oscar Soto y los chicos de Los Jaguares

Lorenzo Ruiz, Oscar Soto y los chicos de Los Jaguares

“Mi papá desde pequeño me enseñaba, me llevaba a cada cancha a entrenar, a patear tiros libres”, dijo el pequeño futbolista que comenzó su recorrido desde los 6 años, aunque también jugó en categorías más grandes.

Oscar Soto: “Es un excelente chico”

“Viene con los genes de casa, y es un excelente chico: respetuoso, humilde y compañero. Siempre le inculco la humildad en la cancha y el compañerismo. Eso es lo fundamental, el respeto entre ellos y la humildad”, indicó Oscar Soto, el entrenador de Los Jaguares.

Lorenzo Ruiz y Oscar Soto de Los Jaguares
Lorenzo Ruiz y Oscar Soto de Los Jaguares

Lorenzo Ruiz y Oscar Soto de Los Jaguares

El técnico dijo que siempre cumple con goles en cada partido. “Todos los fines de semana marcaba entre dos y tres goles”, dijo sobre los campeonatos jugados con equipos jujeños, de Salta y de Tucumán, donde Lorenzo llamó la atención por su talento.

