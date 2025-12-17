Operativo antinarcótico en El Carmen: allanaron tres casas y detuvieron a tres personas
Un operativo judicial por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 se llevó a cabo en la ciudad de El Carmen. El procedimiento incluyó allanamientos simultáneos en tres viviendas y finalizó con la detención de tres personas.
La acción fue realizada el viernes 12 de diciembre de 2025, en horas de la tarde, como resultado de una investigación vinculada a la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El operativo estuvo a cargo de la Brigada de Narcotráfico Monterrico UR6, con la colaboración del personal del CEOP y la División Canes.
Allanamientos simultáneos en tres barrios
Los procedimientos se concretaron entre las 19:10 y las 22:50, de manera simultánea, en tres domicilios ubicados en los barrios Nuestra Señora de El Carmen, Rosalía y Cooperativa Municipal. En dos de las viviendas fue necesario recurrir al uso de la fuerza pública para poder ingresar.
Secuestro de estupefacientes y otros elementos
Durante los allanamientos se secuestró una importante cantidad de estupefacientes, dinero en efectivo, dos balanzas de precisión y una motocicleta, entre otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia como parte de la causa.
Tres personas detenidas
Como resultado del operativo, fueron detenidos tres hombres de 27, 28 y 29 años, quienes quedaron imputados por el presunto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde permanecen a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.