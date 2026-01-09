viernes 09 de enero de 2026

9 de enero de 2026 - 10:17
Conmoción.

Alarma en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco durante una práctica

Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn, sufrió un paro cardíaco en un entrenamiento, fue reanimado con un desfibrilador y continúa internado.

Por  Redacción de TodoJujuy
Un arquero sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento.

El ámbito del fútbol nacional atraviesa horas de inquietud a raíz del delicado incidente protagonizado por Mauricio Nievas, arquero de 27 años que integra el plantel de Deportivo Madryn. El jugador continúa hospitalizado y bajo estricta supervisión médica luego de haber sufrido un paro cardíaco mientras participaba de una práctica matinal.

La rápida respuesta del cuerpo de salud resultó determinante. Las tareas de reanimación, junto con la aplicación de un desfibrilador, lograron estabilizar al arquero y devolverle la conciencia dentro de las instalaciones del club, antes de su posterior derivación a un centro asistencial. El episodio volvió a poner en primer plano la necesidad de contar con equipamiento adecuado y profesionales capacitados en los espacios deportivos.

Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn.

El parte oficial del club tras el episodio

Con el correr de las horas, la institución emitió el siguiente parte oficial: “En la práctica matutina de ayer, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución. Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad”.

La institución que compite en la Primera Nacional hizo público un registro audiovisual en el que el responsable del área médica, Marcelo Ballari, explicó con precisión las circunstancias del episodio.

“El motivo es informar y llevar tranquilidad de lo que ocurrió ayer con uno de nuestros jugadores profesionales de fútbol el cual sufrió un paro cardiorrespiratorio presenciado. Fue reanimado con éxito a partir de maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y la utilización del desfibrilador externo automático, con el que cuenta el club, más el apoyo de oxígeno que teníamos en ese momento, y por supuesto la participación de todos los que formamos parte del cuerpo médico del club”, manifestó en la filmación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ElAscensox3/status/2009596014223618491&partner=&hide_thread=false

Ballari explicó que en el operativo de asistencia intervinieron kinesiólogos, auxiliares y el equipo médico de la institución. “Tuvo éxito porque se iniciaron rápidamente las maniobras de reanimación y el paciente salió del paro cardiorrespiratorio en el campo de juego”, detalló.

Posteriormente, Nievas fue derivado en una ambulancia al área de emergencias del hospital zonal. “Hoy por hoy permanece internado en la terapia intensiva del hospital. En ese momento está evolucionando favorablemente. Se espera la evolución, en estas 48-72 horas, pero está totalmente descomplejizado y rogamos que esto siga así para él”, señaló.

Estudios médicos, prevención y capacitación interna

El arquero permanece bajo evaluación clínica con el objetivo de identificar los motivos que desencadenaron el episodio. En ese marco, el responsable del área médica del club remarcó que el predio cuenta con dos desfibriladores externos automáticos: uno destinado al equipo de Primera y otro asignado a las demás actividades deportivas, además de elementos de inmovilización y suministro de oxígeno.

Deportivo Madryn emitió un comunicado con información de Mauricio Nievas.

“Aparte de lo que hacemos habitualmente con el cuerpo médico del plantel profesional, que es capacitar a nuestros deportistas, para que esté en condiciones de responder adecuadamente ante esta situación”, concluyó.

En esa línea, destacó que la reacción inicial ante la descompensación de Nievas tuvo como protagonista a un integrante del plantel. “Debo rescatar que uno de nuestros futbolistas que lleva casi cuatro años con nosotros, habiendo recibido las capacitaciones oportunas en años anteriores, respondió de una forma excelente al momento que tuvo que ayudar y asistir, porque conocía cuál era el rol que le tocaba en un caso de estas características”, expresó.

Desde el área de salud de Deportivo Madryn señalaron al portal ADNSUR que Nievas continúa internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Andrés Isola, con un cuadro de carácter reservado. De acuerdo con lo informado por el médico Gustavo Acuña a Diario Jornada, las evaluaciones médicas iniciales no arrojaron resultados fuera de lo normal, aunque el futbolista sigue siendo monitoreado de manera permanente.

Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn.

El episodio despertó numerosas muestras de acompañamiento y solidaridad por parte del ámbito del club y del fútbol de la región, a la espera de una mejoría en su evolución clínica.

La carrera del arquero Nievas y el respaldo institucional

Mauricio Nievas, oriundo de Córdoba, se incorporó a Deportivo Madryn en 2019 y tuvo un rol determinante en la campaña que culminó con el ascenso a la Primera Nacional en 2021. En el último certamen, actuó en condición de cedido para Germinal, donde disputó el Torneo Federal A, antes de volver a la institución del Golfo. En la actualidad, forma parte del cuerpo de arqueros bajo la conducción técnica de Cristian Díaz, compartiendo el puesto con el referente del plantel Yair Bonnín, además de Matías Montero y Lucas Toffoletti.

Un arquero sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento.

La actuación inmediata del equipo sanitario, que llevó adelante procedimientos de reanimación cardiopulmonar y recurrió al desfibrilador externo automático instalado en las instalaciones, fue decisiva para preservar la vida del jugador. Desde la institución manifestaron de manera oficial su reconocimiento al cuerpo médico y al staff técnico por la labor realizada durante la urgencia, y subrayaron la importancia crucial de contar con este tipo de equipamiento.

Un antecedente reciente

El hecho despertó el recuerdo de una situación comparable registrada en marzo del año pasado, cuando el futbolista colombiano Oswaldo Balanta, integrante de la Reserva de San Lorenzo, padeció una descompensación cardíaca durante el desarrollo de un entrenamiento.

Oswaldo Balanta, jugador de la división Reserva de San Lorenzo, sufrió una descompensación cardíaca en medio de una práctica.

En la actualidad, Mauricio Nievas permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, sometido a una vigilancia médica permanente y con un panorama clínico reservado. El mundo del deporte y su entorno más cercano acompañan este difícil momento, mientras se aguardan nuevos partes oficiales que informen sobre la evolución del guardameta.

