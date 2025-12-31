miércoles 31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025 - 10:48
Salud.

David Kavlin habló tras sobrevivir a tres infartos y relató el momento más crítico de su vida

"Volví a nacer el 27", dijo. El periodista rompió el silencio tras descompensarse durante un partido de pádel y, desde la clínica, publicó un mensaje profundo

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El conmovedor mensaje de David Kavlin tras sufrir tres infartos.

El conmovedor mensaje de David Kavlin tras sufrir tres infartos.

El periodista David Kavlin reapareció en sus plataformas digitales para dar novedades a su comunidad tras atravesar una recuperación que generó fuerte impacto, luego de haber sufrido tres paros cardíacos seguidos. El hecho se produjo el sábado 27 de diciembre, cuando se sintió mal mientras disputaba un partido de pádel en el Club Náutico Hacoaj y requirió atención médica inmediata.

Aunque en un primer momento había brindado declaraciones breves a algunos medios para transmitir calma respecto de su evolución, en esta ocasión decidió explayarse.

David Kavlin volvió a comunicarse con sus seguidores a través de las redes sociales luego de la impactante recuperación.

Desde el centro de salud donde permanece internado, compartió un extenso mensaje en el que reconstruyó los instantes más delicados, resaltó la labor del equipo médico y expresó su gratitud hacia familiares, amigos y compañeros de trabajo por el apoyo recibido.

Un mensaje del periodista para agradecer y explicar lo ocurrido

“Bueno, amigos. Quería dedicarles estas palabras a aquellos que se preocuparon, que rezaron, que se angustiaron, que pidieron por mí. Quería tomarme el tiempo para explicarles un poco más a todos qué fue lo que me pasó”, introdujo.

En ese contexto, subrayó el rol fundamental que cumplió cada uno de los que participaron en el operativo que permitió mantenerlo con vida: “Fueron días complejos, difíciles, pero estoy vivo y con muchas ganas de vivir. Quiero agradecerle a mi familia, amigos, al club, y a cada uno de los engranajes hasta llegar al Sanatorio de la Trinidad de San Isidro, que permitieron que hoy pueda contarles esto"

David Kavlin habló tras sufrir tres infartos.

En esa línea, continuó: "Fueron importantísimos desde ese sábado: dejar la paleta de pádel —hacía calor, es cierto—, desde mis hijos, que advirtieron lo que me pasaba, hasta socios y amigos que se pusieron a disposición para que cada segundo valiera mi vida, que hoy la tengo. Puedo respirar y seguir contándoles cada cosa que me pasa y todo lo que tengo para vivir”.

Cómo reconoció el periodista las señales

Kavlin además explicó de qué manera logró identificar las señales de alarma y describió paso a paso cómo se puso en marcha el procedimiento de atención médica: “Me atendieron en el mismo club: hicieron un protocolo de enfermería y médico, me realizaron un chequeo cardiovascular y yo sabía que me había infartado. Hacía una semana o más que había aprendido acerca de esto por lo que le pasó a Joaquín Levinton: el dolor en el pecho, en la espalda, la presión. Hay que darle importancia a esos síntomas".

El conmovedor mensaje de David Kavlin tras sufrir tres infartos.

Luego, agregó: "Eso fue lo que me dio la idea de que estaba infartado y se lo pregunté al médico, que me dijo: ‘’. Automáticamente, socios y cardiólogos acudieron a mi ayuda, tomaron decisiones importantes, llamaron a tres ambulancias y me trasladaron al Sanatorio de la Trinidad. Capítulo aparte: una institución, ejemplo de cómo hay que trabajar en situaciones de crisis”.

Uno de los tramos más impactantes de su testimonio apareció al relatar el instante exacto en que su corazón dejó de latir: “Entro en paro a metros de llegar a la Trinidad, salta de la ambulancia y pide ayuda desesperadamente a los gritos, rápidamente el personal médico acude a mi ayuda. Gracias al médico cardiólogo que me salvó la vida, yo había muerto en esos momentos, no tenía más signos vitales".

El paro cardíaco, la recuperación y el reconocimiento al equipo médico

La reconcida figura no se olvidó de los trabajadores de la salud: "Fue todo el equipo de urgencias, guardia, que me salvó. No me acuerdo de nada. Lo que les estoy contando es porque me fueron relatando y me despierto en una cama de hospital no entendiendo nada por más que yo sabía, pero tenía imágenes vagas de mi infancia, como que estaba en mi dormitorio de la infancia de los 10 años”.

Luego de atravesar una situación límite mientras jugaba al pádel, el periodista compartió un extenso y emotivo testimonio desde la clínica.

Una vez fuera de peligro, explicó de qué manera fue asimilando lo ocurrido y destacó el cuidado y la contención que le brindaron durante su recuperación: “Voy tomando noción de la realidad hasta que, ya más estabilizado y antes de que me hicieran el primer stent, me cuentan lo que había pasado y que había estado muerto. A partir de ahí, el equipo tuvo una capacidad de reacción enorme. Me atendieron fantásticamente bien: las enfermeras, la gente de nutrición, el personal de servicio y de limpieza. La verdad es que no tengo nada para decir y todo para agradecer”.

El comunicador subrayó además el apoyo y la empatía que encontró entre la gente del club, así como la actitud cuidadosa y considerada que adoptaron los medios de comunicación: "Ni hablar de todos los socios del Club Hacoaj que acudieron en mi ayuda, de la caravana que siguió a la ambulancia. No tengo más que agradecimiento y sentirme orgulloso de pertenecer a una institución prestigiosa, con gente buena y sana, que se preocupa por el otro. También quiero agradecerles a los medios de comunicación que se ocuparon del tema con respeto, por sobre todas las cosas”.

Desde la clínica, publicó un largo texto en el que relató en detalle cómo fueron esos momentos críticos.

Llamado a la conciencia: la vida después del susto y un cierre espiritual

En el texto que compartió, Kavlin sumó una mirada personal y lanzó una invitación a reflexionar y tomar conciencia: “Les quiero dejar un agradecimiento enorme y decirles que se cuiden, que se hagan chequeos, que sean felices, que vivan los días uno a uno. Les juro que no necesité esto para darme cuenta de que había que vivir así: vivo así hace mucho tiempo. Vivo en felicidad, porque la felicidad es una actitud. Vivir en felicidad es vivir en actitud de felicidad, y yo quiero, por muchos años más, estar vivo para ver a mis hijos crecer y seguir trabajando en lo que amo. Espérenme: van a ser unos días sin estar en pantalla, pero me voy a dedicar a los míos, a escribir y a relajar. Gracias enormes”.

Uno de los pasajes más conmovedores del relato fue cuando describió el momento en el que sufrió un paro cardíaco.

También dio a conocer una información íntima que sorprendió y conmovió a quienes lo siguen: “Cumplí 54 años el 26 y volví a nacer el 27. Hay que hacerse chequeos, hay que hacerle caso al corazón y a los síntomas. Nunca tuve un episodio coronario previo: soy una persona sana, no tengo colesterol, no tomo, no fumo ni consumo drogas. Y eso hace que esté a 24 horas del alta hospitalaria, con todos los cuidados del caso”.

Para concluir, eligió despedirse con un mensaje atravesado por la fe, el agradecimiento y una mirada profunda sobre lo vivido: “La gente es increíble: por sus mensajes, el cariño, los rezos. No importa de qué religión hayan sido; en definitiva, el mensaje le llegó al de más arriba, que me mandó de vuelta porque hay mucho más para hacer. Fue 2025 un año increíble, en lo laboral, profesional y familiar; en poder escribir un libro y volver a renacer; en mirar el vaso medio lleno. Mirar la vida desde un lugar mucho más positivo es lo que me hace feliz”.

Embed

Cerró su testimonio con una expresión que condensa la profundidad y el impacto de la experiencia atravesada: “Estoy vivo por mi familia, por ustedes y, fundamentalmente, porque cuando me subí a la camilla le dije al médico: ‘Yo no me voy a morir’. Estoy vivo por Dios. Gracias”.

