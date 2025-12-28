domingo 28 de diciembre de 2025

28 de diciembre de 2025 - 17:34
Infarto y rápida intervención médica: David Kavlin contó cómo le salvaron la vida

Desde la clínica donde permanece internado, David Kavlin relató lo sucedido y expresó su agradecimiento al personal de salud y a su entorno.

Por  Agustín Weibel
El conductor y periodista David Kavlin atravesó un delicado episodio de salud luego de sufrir un infarto, por el cual debió ser operado de urgencia. Actualmente se encuentra estable y fuera de peligro.

David Kavlin vivió horas críticas luego de sufrir un infarto que obligó a una intervención médica de urgencia. El conductor se descompensó tras jugar al paddle y debió ser trasladado en ambulancia a un centro de salud, donde fue operado y permanece en recuperación.

En diálogo con un medio nacional, Kavlin explicó cómo se desencadenaron los hechos: “Ayer tuve un infarto después de jugar al paddle en el club Hacoaj. Ahí activaron todos los protocolos de manera inmediata e impecable”. Además, destacó la ayuda que recibió en los primeros minutos: “De hecho, mi propio hijo de 11 años me asistió inmediatamente y me ayudó”.

Según relató, los profesionales actuaron con rapidez desde el primer momento. “Me hicieron un electrocardiograma en el mismo club, me dijeron que había hecho un infarto y llamaron rápidamente a la ambulancia”, señaló. Durante el traslado a la clínica La Trinidad de San Isidro, su estado se agravó: “Hice un paro cardíaco llegando casi al hospital y me revivieron”.

Una vez ingresado, los médicos realizaron una intervención clave. “Me revivieron y me pusieron un stent. Pero me descubrieron otra arteria que la tengo un tanto tapada, así que me van a poner otro stent en los próximos días”, adelantó el periodista.

Con un mensaje alentador, Kavlin llevó tranquilidad sobre su estado actual: “Estoy bien, ya estoy hemodinámicamente bien, con los signos vitales muy bien. La verdad es que me salvaron la vida. Estoy para contarla y para seguir”.

El episodio ocurrió apenas un día después de su cumpleaños número 54, una fecha que ahora, según contó con humor y reflexión, tendrá un significado especial en su vida.

