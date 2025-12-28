Infarto y rápida intervención médica: David Kavlin contó cómo le salvaron la vida

El conductor y periodista David Kavlin atravesó un delicado episodio de salud luego de sufrir un infarto, por el cual debió ser operado de urgencia. Actualmente se encuentra estable y fuera de peligro.

Infarto y rápida intervención médica: David Kavlin contó cómo le salvaron la vida David Kavlin vivió horas críticas luego de sufrir un infarto que obligó a una intervención médica de urgencia. El conductor se descompensó tras jugar al paddle y debió ser trasladado en ambulancia a un centro de salud, donde fue operado y permanece en recuperación.

En diálogo con un medio nacional, Kavlin explicó cómo se desencadenaron los hechos: “Ayer tuve un infarto después de jugar al paddle en el club Hacoaj. Ahí activaron todos los protocolos de manera inmediata e impecable”. Además, destacó la ayuda que recibió en los primeros minutos: “De hecho, mi propio hijo de 11 años me asistió inmediatamente y me ayudó”.

Según relató, los profesionales actuaron con rapidez desde el primer momento. “Me hicieron un electrocardiograma en el mismo club, me dijeron que había hecho un infarto y llamaron rápidamente a la ambulancia”, señaló. Durante el traslado a la clínica La Trinidad de San Isidro, su estado se agravó: “Hice un paro cardíaco llegando casi al hospital y me revivieron”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Kavlin (@davidkavlin) Una vez ingresado, los médicos realizaron una intervención clave. “Me revivieron y me pusieron un stent. Pero me descubrieron otra arteria que la tengo un tanto tapada, así que me van a poner otro stent en los próximos días”, adelantó el periodista. Con un mensaje alentador, Kavlin llevó tranquilidad sobre su estado actual: “Estoy bien, ya estoy hemodinámicamente bien, con los signos vitales muy bien. La verdad es que me salvaron la vida. Estoy para contarla y para seguir”. El episodio ocurrió apenas un día después de su cumpleaños número 54, una fecha que ahora, según contó con humor y reflexión, tendrá un significado especial en su vida.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.