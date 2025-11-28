En Palpalá será obligatorio presentar estudios médicos para el fútbol de veteranos

El Concejo Deliberante de Palpalá aprobó una modificación a la normativa vigente que ahora establece la obligación de presentar estudios médicos profundos para quienes participen en torneos de fútbol +45 . La medida surge como respuesta a varias muertes registradas en los últimos años dentro del fútbol de veteranos e incorpora controles más estrictos para garantizar la salud de los jugadores.

La ordenanza apunta a concientizar sobre la importancia de cuidar el estado físico antes de ingresar a la cancha. La medida exige una ergometría más completa, además de los estudios comunes ya conocidos en el deporte amateur.

La normativa no especifica un centro médico en particular para realizar los controles. La realización y certificación queda en manos de cada liga, con independencia de dónde se lleve a cabo el estudio.

La disposición recibió apoyo de las ligas locales que participan del fútbol amateur de veteranos. Desde estas instituciones consideran la iniciativa como necesaria dadas las situaciones graves ocurridas en el último tiempo, con varios fallecimientos en canchas de Palpalá y zonas cercanas.

Eduardo Silva, presidente de Liga Máster, expresó: “Es una buena disposición. Simplemente creemos que esta situación tiene que ver con la salud de los jugadores, teniendo en cuenta los graves hechos que se vienen dando en los últimos años. Esperamos que esto sea para el beneficio de todos”.

Muertes en el fútbol de veteranos

En lo que va de este año, en Jujuy fallecieron al menos cuatro personas mientras jugaban fútbol en la categoría veteranos. La causa más frecuente de estos fallecimientos es el paro cardiorrespiratorio durante el partido. Por ejemplo, un caso reciente fue el de un hombre de 61 años que murió en Palpalá tras desplomarse repentinamente mientras jugaba, sin que las maniobras de reanimación pudieran salvarlo; la causa preliminar fue un paro cardiorrespiratorio. Otro caso similar ocurrió con un hombre de 62 años en San Pedro de Jujuy.

Estas muertes suelen suceder durante partidos o encuentros informales de fútbol de veteranos y evidencian la importancia de contar con asistencia médica adecuada y controles de salud para los jugadores de mayor edad.