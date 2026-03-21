sábado 21 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de marzo de 2026 - 19:47
Liga Profesional

Defensa y Justicia dominó a Unión con un 2-0 en un partido electrizante

Todo lo que dejó el duelo entre Defensa y Justicia y Unión: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Defensa y Justicia vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
BsAs (DataFactory)
Defensa y Justicia dominó a Unión con un 2-0 en un partido electrizante
BsAs (DataFactory)

El Halcón marcó el ritmo del partido, no permitió que el Tatengue venciera su valla y fue quien se quedó con el triunfo con un 2-0 en el Tito Tomaghello. El primer gol fue convertido por el volante Lucas Souto a los 24 minutos de la segunda mitad, seguido por la anotación de Juan Manuel Gutiérrez en el minuto 33 de la misma etapa que aseguró la victoria de Defensa y Justicia.

Lee además
newell`s le gano 1-0 a gimnasia (mendoza) con un gol agonico

Newell`s le ganó 1-0 a Gimnasia (Mendoza) con un gol agónico
carlos izquierdoz le dio la victoria a lanus ante velez

Carlos Izquierdoz le dio la victoria a Lanús ante Vélez

Un momento destacado del partido fue el gol de Juan Manuel Gutiérrez en el minuto 33 del segundo tiempo. El delantero anotó en la red rival un golazo justo en el palo izquierdo del arquero, con una jugada individual sobre la derecha.

El protagonismo de Lucas Souto lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Defensa y Justicia metió 1 gol y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Otro de los futbolistas clave en el Tito Tomaghello fue Juan Manuel Gutiérrez. El delantero de Defensa y Justicia convirtió 1 gol y pateó 5 veces al arco ante Unión.

El entrenador de Defensa, Mariano Soso, dispuso en campo una formación 3-5-2 con Cristopher Fiermarín en el arco; Damián Fernández, Emiliano Amor y David Martínez en la línea defensiva; Lucas Souto, Aarón Molinas, Santiago Sosa Yung, Elías Pereyra y Rubén Botta en el medio; y Agustín Hausch y Juan Manuel Gutiérrez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Leonardo Madelón se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Matías Mansilla bajo los tres palos; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco en defensa; Augusto Solari, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello en la mitad de cancha; y Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia en la delantera.

El partido en el Tito Tomaghello fue dirigido por el árbitro Felipe Viola.

Por la próxima fecha, el Halcón visitará a Instituto. Por otro lado, el Tatengue recibirá a Dep. Riestra.

Cambios en Defensa y Justicia
  • 45' 2T - Salió Damián Fernández por Julián López
  • 55' 2T - Salió Agustín Hausch por Luciano Gonzalez
  • 64' 2T - Salió Elías Pereyra por Darío Cáceres
  • 89' 2T - Salió Juan Manuel Gutiérrez por Samuel Lucero
Amonestados en Defensa y Justicia:
  • 31' 1T Damián Fernández (Conducta antideportiva) y 35' 1T David Martínez (Discutir con un rival)

Expulsados en Defensa y Justicia:
  • 34' 1T Rubén Botta (Roja directa) y 36' 1T Mariano Soso (Roja directa)

Cambios en Unión
  • 68' 2T - Salieron Augusto Solari por Santiago Grella y Brahian Cuello por Misael Aguirre
  • 72' 2T - Salió Lautaro Vargas por Emiliano Álvarez
  • 73' 2T - Salió Mauro Pittón por Nicolás Palavecino
Amonestados en Unión:
  • 24' 1T Brahian Cuello (Conducta antideportiva), 35' 1T Matías Mansilla (Insultar o desaprobar al árbitro) y 35' 1T Mauro Pittón (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Newell`s le ganó 1-0 a Gimnasia (Mendoza) con un gol agónico

Carlos Izquierdoz le dio la victoria a Lanús ante Vélez

Por la fecha 12, Independiente recibirá a Talleres

Belgrano se enfrentará ante Racing Club por la fecha 12

Huracán y Barracas Central se miden por la fecha 12

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy visita a Tristán Suárez video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy visita a Tristán Suárez: horario y formaciones

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy
Jujuy.

Rige alerta amarilla en Jujuy por tormentas para este sábado: en qué zonas

Gimnasia de Jujuy visita a Tristán Suárez video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy visita a Tristán Suárez: horario y formaciones

Misas en Tumbaya (Archivo) video
Jujuy.

Peregrinación a Punta Corral: estos son los horarios de las misas en Tumbaya

Gremiosmarcharon en Jujuy en rechazo a la oferta del Gobierno  video
Jujuy.

Gremios marcharon en Jujuy en rechazo a la oferta del Gobierno y mañana habrá asamblea en Cedems

A los 85 años, falleció el reconocido periodista Ernesto Cherquis Bialo
Deportes.

A los 85 años, falleció el reconocido periodista Ernesto Cherquis Bialo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel