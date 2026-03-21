Defensa y Justicia dominó a Unión con un 2-0 en un partido electrizante

El Halcón marcó el ritmo del partido, no permitió que el Tatengue venciera su valla y fue quien se quedó con el triunfo con un 2-0 en el Tito Tomaghello. El primer gol fue convertido por el volante Lucas Souto a los 24 minutos de la segunda mitad, seguido por la anotación de Juan Manuel Gutiérrez en el minuto 33 de la misma etapa que aseguró la victoria de Defensa y Justicia.

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Un momento destacado del partido fue el gol de Juan Manuel Gutiérrez en el minuto 33 del segundo tiempo. El delantero anotó en la red rival un golazo justo en el palo izquierdo del arquero, con una jugada individual sobre la derecha.

El protagonismo de Lucas Souto lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Defensa y Justicia metió 1 gol y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Otro de los futbolistas clave en el Tito Tomaghello fue Juan Manuel Gutiérrez. El delantero de Defensa y Justicia convirtió 1 gol y pateó 5 veces al arco ante Unión.

El entrenador de Defensa, Mariano Soso, dispuso en campo una formación 3-5-2 con Cristopher Fiermarín en el arco; Damián Fernández, Emiliano Amor y David Martínez en la línea defensiva; Lucas Souto, Aarón Molinas, Santiago Sosa Yung, Elías Pereyra y Rubén Botta en el medio; y Agustín Hausch y Juan Manuel Gutiérrez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Leonardo Madelón se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Matías Mansilla bajo los tres palos; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco en defensa; Augusto Solari, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello en la mitad de cancha; y Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia en la delantera.

El partido en el Tito Tomaghello fue dirigido por el árbitro Felipe Viola.

Por la próxima fecha, el Halcón visitará a Instituto. Por otro lado, el Tatengue recibirá a Dep. Riestra.

Cambios en Defensa y Justicia

45' 2T - Salió Damián Fernández por Julián López

55' 2T - Salió Agustín Hausch por Luciano Gonzalez

64' 2T - Salió Elías Pereyra por Darío Cáceres

89' 2T - Salió Juan Manuel Gutiérrez por Samuel Lucero

Amonestados en Defensa y Justicia:

31' 1T Damián Fernández (Conducta antideportiva) y 35' 1T David Martínez (Discutir con un rival)

Expulsados en Defensa y Justicia:

34' 1T Rubén Botta (Roja directa) y 36' 1T Mariano Soso (Roja directa)

Cambios en Unión

68' 2T - Salieron Augusto Solari por Santiago Grella y Brahian Cuello por Misael Aguirre

72' 2T - Salió Lautaro Vargas por Emiliano Álvarez

73' 2T - Salió Mauro Pittón por Nicolás Palavecino

Amonestados en Unión:

24' 1T Brahian Cuello (Conducta antideportiva), 35' 1T Matías Mansilla (Insultar o desaprobar al árbitro) y 35' 1T Mauro Pittón (Conducta antideportiva)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)