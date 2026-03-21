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21 de marzo de 2026 - 19:50
Liga Profesional

Newell`s le ganó 1-0 a Gimnasia (Mendoza) con un gol agónico

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En el partido correspondiente a la fecha 12 del Apertura, la Lepra se impuso como anfitrión ante Gimnasia (M) con un marcador de 1-0. Fue Walter Mazzantti quien selló el destino del encuentro al anotar el único gol en el minuto 40 del segundo tiempo.

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Después de recibir una asistencia de Jerónimo Russo, el delantero remató al arco y venció al arquero rival para marcar su gol.

Cuando iban 79 minutos del segundo tiempo, el remate del defensor Bruno Cabrera pegó en el palo del arco rival y Newell`s se quedó con las ganas de festejar.

A los 33 minutos de la primera etapa, el defensor Jerónimo Russo levantó al público con un caño a Esteban Fernández.

El estratega de Newell`s, Frank Kudelka, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Williams Barlasina en el arco; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea y Jerónimo Russo en la línea defensiva; Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo y Facundo Guch en el medio; y Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Nuñez en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Ariel Broggi salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con César Rigamonti bajo los tres palos; Luciano Paredes, Diego Mondino, Lautaro Carrera y Franco Saavedra en defensa; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Nicolás Linares y Facundo Lencioni en la mitad de cancha; y Santiago Rodríguez y Agustín Módica en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Coloso del Parque fue Sebastián Zunino.

Para la siguiente fecha, la Lepra actuará de visitante frente a Central Córdoba (SE), mientras que Gimnasia (M) recibirá a Vélez.

Cambios en Newell`s
  • 68' 2T - Salieron Facundo Guch por David Sotelo, Matías Cóccaro por Luciano Herrera y Jerónimo Gómez Mattar por Michael Hoyos
  • 80' 2T - Salió Bruno Cabrera por Oscar Salomón
  • 89' 2T - Salió Walter Nuñez por Martín Luciano
Amonestados en Newell`s:
  • 20' 1T Walter Nuñez (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 48' 2T Oscar Salomón (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 49' 2T Armando Méndez (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en Newell`s:
  • 49' 2T Armando Méndez (Roja directa)

Cambios en Gimnasia (Mendoza)
  • 45' 2T - Salieron Luciano Paredes por Ismael Cortez y Fermín Antonini por Nahuel Barboza
  • 54' 2T - Salió Esteban Fernández por Matías Recalde
  • 73' 2T - Salió Santiago Rodríguez por Luciano Cingolani
  • 81' 2T - Salió Agustín Módica por Brian Ferreyra
Amonestados en Gimnasia (Mendoza):
  • 18' 1T Esteban Fernández (Conducta antideportiva), 3' 2T Ismael Cortez (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 21' 2T Matías Recalde (Conducta antideportiva), 36' 2T Agustín Módica (Demorar el juego), 41' 2T Franco Saavedra (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 51' 2T Diego Mondino (Insultar o desaprobar al árbitro)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)

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