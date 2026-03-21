Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down: ¿ Por qué se conmemora un 21 de marzo?

En el contexto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad , la Asamblea General de la ONU proclamó en 2011 el Día Mundial del Síndrome de Down , destacando que asegurar y fomentar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de quienes tienen alguna discapacidad es clave para cumplir con los compromisos globales de desarrollo .

Alto Comedero. Continúan las actividades del Encuentro de Familiares de Personas con Síndrome de Down

Inclusión. La Asociación Todos Juntos y la inserción laboral de chicos con síndrome de Down

Del mismo modo, destaca la relevancia de garantizarles los medios adecuados para lograr su autodeterminación y desarrollo personal , incluyendo el derecho a decidir por sí mismos .

Esta fecha nos llama a fomentar una mayor sensibilización social , en especial dentro de las familias, el ámbito educativo y la comunidad en su conjunto , sobre la realidad de las personas con síndrome de Down . Es fundamental garantizarles un entorno que les permita crecer y alcanzar su máximo potencial con equidad de oportunidades en cada etapa de su vida.

El Día Mundial del Síndrome de Down se celebra desde el 21 de marzo de 2012.

Desde el 21 de marzo de 2012 , se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down , establecido a partir de una resolución adoptada el 19 de diciembre de 2011 por la Asamblea General de la ONU ( A/RES/66/149 ).

La fecha fue seleccionada en referencia a la alteración genética conocida como Trisomía 21, utilizando el día 21 del tercer mes del año como representación simbólica de esta condición.

De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas esta condición ocurre entre 1 de cada 1.100 recién nacidos.

¿Qué es el Síndrome de Down?

El Síndrome de Down no constituye una enfermedad, pese a la creencia extendida en la sociedad. Se trata de una alteración cromosómica, resultado de la presencia de material genético adicional en el par 21, lo que ocasiona una discapacidad intelectual.

Según información proporcionada por la Organización de las Naciones Unidas, esta condición se presenta en aproximadamente 1 de cada 1.100 nacimientos. Aún no se determinó con certeza la causa de la presencia de material genético adicional, aunque se estima que podría estar relacionada con una anomalía en la división celular, lo que origina un cromosoma extra conocido como trisomía 21.

Las personas con Síndrome de Down deben gozar de los mismos beneficios y privilegios que la mayoría de las personas en la sociedad actual.

La manifestación más clara de esta condición es un crecimiento cerebral insuficiente, lo que genera dificultades en el desarrollo intelectual. Además, puede provocar ciertas alteraciones físicas que impactan el aparato digestivo y pueden derivar en afecciones cardíacas.

Los derechos de las personas con Síndrome de Down

Quienes tienen Síndrome de Down deben acceder a los mismos derechos y ventajas que el resto de la población en el mundo actual. Es irrenunciable su derecho a la equidad, a disponer de oportunidades y a una vida plena y satisfactoria.

Según la Organización de las Naciones Unidas, el Día Mundial del Síndrome de Down está incluido en la Agenda 2030, como una iniciativa dentro del plan global de desarrollo sostenible que busca resguardar a estas personas de cualquier forma de maltrato, vulneración de derechos o exclusión.

Para la Organización de las Naciones Unidas, el Día Mundial del Síndrome de Down forma parte de la Agenda 2030.

Su importancia y aporte a la sociedad no deben verse disminuidos debido a su condición, ya que, con el respaldo adecuado, atención especializada y oportunidades, quienes tienen Síndrome de Down pueden integrarse plenamente a la comunidad y participar en diversas actividades.