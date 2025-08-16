Continúan las actividades del Encuentro de Familiares de Personas con Síndrome de Down

El Sexto Encuentro Nacional de Familiares de Personas con Síndrome de Down que se celebra en nuestra ciudad, comenzó el día jueves con un importante Congreso de Educación inclusiva que contó con las presencias de importantes profesionales a nivel nacional.

Entre ellos, el profesor Raúl Lucero, director de Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires , y el doctor Eduardo Moreno Vivot, reconocido pediatra especialista en la materia.

La misma tuvo entre sus organizadores a las fundaciones Caminemos Juntos, de San Pedro de Jujuy, y Todos Juntos, de San Salvador de Jujuy , y constó de una serie de jornadas que se desarrollan en nuestra capital, desde el pasado jueves y que concluirán este martes con una capacitación de funcionarios y personal de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

“La verdad que la convocatoria de familias de otras provincias fue mucho más masiva de lo que esperamos” , dijo Camila López Naguil , coordinadora de la Asociación Todos Juntos, quien organiza el encuentro con Caminemos Juntos y la Red Argentina Trisomía 21.

Las actividades tienen también el acompañamiento de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el Concejo Deliberante y el Ministerio de Educación. “Es un evento que ha tomado otra magnitud, lo cual nos tiene muy entusiasmados, con una responsabilidad muy grande también”.

Origen del Día Mundial del Síndrome de Down

Desde el 21 de marzo de 2012, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, establecido a partir de una resolución adoptada el 19 de diciembre de 2011 por la Asamblea General de la ONU (A/RES/66/149).

La fecha fue seleccionada en referencia a la alteración genética conocida como Trisomía 21, utilizando el día 21 del tercer mes del año como representación simbólica de esta condición.

¿Qué es el Síndrome de Down?

El Síndrome de Down no constituye una enfermedad, pese a la creencia extendida en la sociedad. Se trata de una alteración cromosómica, resultado de la presencia de material genético adicional en el par 21, lo que ocasiona una discapacidad intelectual.

Según información proporcionada por la Organización de las Naciones Unidas, esta condición se presenta en aproximadamente 1 de cada 1.100 nacimientos. Aún no se determinó con certeza la causa de la presencia de material genético adicional, aunque se estima que podría estar relacionada con una anomalía en la división celular, lo que origina un cromosoma extra conocido como trisomía 21.

La manifestación más clara de esta condición es un crecimiento cerebral insuficiente, lo que genera dificultades en el desarrollo intelectual. Además, puede provocar ciertas alteraciones físicas que impactan el aparato digestivo y pueden derivar en afecciones cardíacas.