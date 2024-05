Diego Schwartzman anunció su retiro del tenis profesional

El emotivo mensaje que publicó Diego Schwartzman

“¡Qué viaje! Cuántos momentos que jamás imaginé, cuántas anécdotas que jamás soñé, cuánta gente conocí que me ayudó a crecer, que me enseñó tanto, que me convirtió en un jugador y una persona mucho mejor de lo que alguna vez alguien creyó que sería incluyéndome”, comenzó posteando Schwartzman (31 años, actualmente en el puesto 142°), en sus redes sociales.

El "Peque", quien en su momento llegó a recibir elogios hasta del propio Roger Federer, se vio atormentado en el deporte que eligió desde chico y donde dejó de sentir esa magia que logró darle tantas alegrías. "Lo viví con tanta intensidad que hoy me resulta difícil mantener. Todos esos momentos tan lindos se han convertido en algo que hoy lleva peso y me cuesta seguir disfrutando plenamente", redactó.

Un año difícil para Diego Schwartzman

En enero pasado, tras perder en la clasificación de Australia, Schwartzman se ausentó en un Grand Slam por primera vez en una década. “Fue muy doloroso. Más que perdérmelo, lo que me pasó fue muy difícil el hecho de llegar. Después, una vez que volví a mi casa, por el proceso que estoy teniendo, hay muchas cosas que las disfruto. Antes, me sentía raro al estar en mi casa, me sentía un sapo de otro pozo, era estar pensando: ¿qué estoy haciendo acá? Yo tengo que estar compitiendo, jugar un torneo, hacer otras cosas, y hoy aprendí a disfrutar mucho de todo lo que el tenis me dio y ahora tengo”, le dijo el Peque al diario La Nación en una nota horas antes de su participación en el Córdoba Open, donde finalmente perdió en su debut, ante Román Burruchaga, por entonces 170°.

