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22 de junio de 2026 - 07:20
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Ecuador va por el milagro ante una Alemania que ya piensa en la próxima ronda

Ecuador y Alemania se miden en el estadio Nueva York el jueves 25 de junio a las 17:00 (hora Argentina).

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Ecuador va por el milagro ante una Alemania que ya piensa en la próxima ronda
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 3 del grupo E del Mundial, Alemania y Ecuador se enfrentan el jueves 25 de junio desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Nueva York.

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Última jornada y dos situaciones opuestas. Alemania ya aseguró el primer puesto de la zona y afrontará el encuentro con la tranquilidad de tener garantizado su lugar en los dieciseisavos de final, mientras que Ecuador está obligado a dar el golpe y esperar una combinación favorable de marcadores para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

El combinado teutón llega a la fecha decisiva con los deberes hechos. Los alemanes aseguraron anticipadamente el liderato del Grupo E tras encadenar dos victorias consecutivas: una contundente goleada por 7-1 sobre Curazao en el debut y un triunfo por 2-1 frente a Costa de Marfil en la segunda jornada.

La selección sudamericana, en tanto, afronta una misión compleja para seguir en carrera en la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece cayó por 1-0 ante Costa de Marfil en su estreno y luego empató 0-0 con Curazao, resultados que la dejaron en la tercera posición del Grupo E.

El camino a los dieciseisavos de final

Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados.

Horario Ecuador y Alemania, según país
  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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