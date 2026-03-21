EN VIVO: 0-0 en el arranque: ya juegan Vélez y Lanús por la fecha 12 del Apertura

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Las estadísticas del encuentro entre Vélez y Lanús del Apertura: Tiros al arco: Vélez (2) VS Lanús (3)

(2) VS (3) Fouls cometidos: Vélez (5) VS Lanús (5)

(5) VS (5) Tarjetas Amarillas: Vélez (1) VS Lanús (0) La previa del encuentro entre Vélez y Lanús por Torneo Apertura 2026 :

Así llegan Vélez y Lanús Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura Vélez ganó su último duelo ante Platense por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 1 gol en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura Lanús viene de vencer a Newell`s en casa por 5 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 7 goles y 4 le han convertido.

Pablo Dóvalo fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido. Formación de Vélez hoy Guillermo Barros Schelotto se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez como defensores; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone, Tobías Andrada, Manuel Lanzini y Dilan Godoy como centrocampistas; y Florián Monzón como delantero. Formación de Lanús hoy Por su parte, el entrenador Mauricio Pellegrino dispuso en campo una estrategia 4-5-1 con Nahuel Losada defendiendo el arco; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich como zagueros; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Ramiro Carrera en el centro del campo; y con Walter Bou como atacante. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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