EN VIVO: Atlético Tucumán lidera 2-0 ante Estudiantes (RC) en la segunda mitad

Las estadísticas del encuentro entre Atlético Tucumán y Estudiantes (RC) del Apertura: Tiros al arco: Atlético Tucumán (3) VS Estudiantes (RC) (2)

(3) VS (2) Fouls cometidos: Atlético Tucumán (8) VS Estudiantes (RC) (9)

(8) VS (9) Pases Correctos: Atlético Tucumán (1) VS Estudiantes (RC) (0)

(1) VS (0) Tarjetas Amarillas: Atlético Tucumán (0) VS Estudiantes (RC) (1)

(0) VS (1) Tiros Libres: Atlético Tucumán (1) VS Estudiantes (RC) (2) Así llegan Atlético Tucumán y Estudiantes (RC) Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura Atlético Tucumán quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Sarmiento por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 1 partido perdido, con 3 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura Estudiantes (RC) viene de caer derrotado 0 a 1 ante Independiente Riv. (M). Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y 1 empatado. Marcó 1 gol en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.

El juez elegido para dirigir el partido en el Monumental de Tucumán fue Daniel Zamora. Formación de Atlético Tucumán hoy El técnico Hugo Colace dispuso una formación 4-4-2 con Luis Ingolotti bajo los tres palos; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso y Maximiliano Villa en la zaga; Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Kevin Ortiz y Nicolás Laméndola en la mitad de cancha; y Leandro Díaz y Gabriel Abeldaño como delanteros. Formación de Estudiantes (RC) hoy Por su parte, Iván Delfino sale al ruedo con una estrategia 5-4-1, con el portero Renzo Bacchia; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega, Gabriel Alanís en el muro defensivo; Mateo Bajamich, Francisco Romero, Siro Rosané y Martín Garnerone en el centro del campo; y Javier Ferreira en la delantera. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

