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14 de abril de 2026 - 19:03
Copa Libertadores

EN VIVO: Cerro Porteño y Junior, sin ventajas en el comienzo: 0-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Cerro Porteño vs Junior: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo F de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

    La previa del encuentro entre Cerro Porteño y Junior por Copa Libertadores 2026 :

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Así llegan Cerro Porteño y Junior

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Cerro Porteño en partidos de la Copa Libertadores

Cerro Porteño sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Sporting Cristal.

Últimos resultados de Junior en partidos de la Copa Libertadores

Junior obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Palmeiras..

Aunque con objetivos distintos, para ambos es importante llevarse la mayor cantidad de puntos de este partido. El Tiburón se encuentra en posición de segunda línea y buscará perseguir el liderazgo del grupo. C. Porteño tiene que recuperar terreno: es el colero y aún no consigue sumar de a tres.

El árbitro Esteban Ostojich fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Cerro Porteño hoy

El estratega Ariel Holan apostó por una formación 4-4-2 con Alexis Martín bajo los tres palos; Víctor Velázquez, Matías Pérez, Abel Luciatti y Guillermo Benítez en la zaga; Jonathan Torres, Robert Piris da Motta, Jorge Morel y Marcelo Chaparro en el medio; y Édgar Páez y Pablo Vegetti como atacantes.

Formación de Junior hoy

Por su parte, el entrenador Alfredo Arias planteó un esquema táctico 3-4-3 con Mauro Silveira en la portería; Jermein Peña, Daniel Rivera, Lucas Monzón en la línea defensiva; Jhomier Guerrero, Juan Ríos, Jesús Rivas y Yeison Suárez en el mediocampo; y Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez y Kevin Pérez en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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