EN VIVO: Cerro Porteño y Junior, sin ventajas en el comienzo: 0-0

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Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Cerro Porteño sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Sporting Cristal.
Junior obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Palmeiras..
Aunque con objetivos distintos, para ambos es importante llevarse la mayor cantidad de puntos de este partido. El Tiburón se encuentra en posición de segunda línea y buscará perseguir el liderazgo del grupo. C. Porteño tiene que recuperar terreno: es el colero y aún no consigue sumar de a tres.
El árbitro Esteban Ostojich fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
El estratega Ariel Holan apostó por una formación 4-4-2 con Alexis Martín bajo los tres palos; Víctor Velázquez, Matías Pérez, Abel Luciatti y Guillermo Benítez en la zaga; Jonathan Torres, Robert Piris da Motta, Jorge Morel y Marcelo Chaparro en el medio; y Édgar Páez y Pablo Vegetti como atacantes.
Por su parte, el entrenador Alfredo Arias planteó un esquema táctico 3-4-3 con Mauro Silveira en la portería; Jermein Peña, Daniel Rivera, Lucas Monzón en la línea defensiva; Jhomier Guerrero, Juan Ríos, Jesús Rivas y Yeison Suárez en el mediocampo; y Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez y Kevin Pérez en la delantera.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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