EN VIVO: Terminó el primer tiempo con un marcador 1-0 a favor de Talleres sobre Defensa y Justicia

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Final de la primera parte en el Tito Tomaghello. El Matador y el Halcón se van a vestidores con triunfo parcial por 1-0 del elenco visitante. El autor del gol fue Alexandro Maidana (14' 1T).

Las estadísticas del encuentro entre Defensa y Justicia y Talleres del Apertura: Tiros al arco: Defensa y Justicia (3) VS Talleres (2)

(3) VS (2) Fouls cometidos: Defensa y Justicia (3) VS Talleres (5)

(3) VS (5) Tarjetas Amarillas: Defensa y Justicia (0) VS Talleres (1) Así llegan Defensa y Justicia y Talleres Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura Defensa y Justicia recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Instituto. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 empatados. Ha recibido 5 goles y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura Talleres cayó derrotado 0 a 1 ante Boca Juniors. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 2 y ganó 2. Ha marcado 4 goles y recibió 2.

El juez seleccionado para el partido en el Tito Tomaghello fue Luis Lobo Medina. Formación de Defensa y Justicia hoy Mariano Soso propuso una alineación 3-4-3 con Cristopher Fiermarín en el arco; Damián Fernández, Emiliano Amor y David Martínez como defensores; Ayrton Portillo, Santiago Sosa Yung, Aarón Molinas y Darío Cáceres como centrocampistas; y David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez y Agustín Hausch como delanteros. Formación de Talleres hoy Por su parte, Carlos Tévez se decidió por un esquema 4-5-1, con Guido Herrera defendiendo el arco; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana como zagueros; Mateo Cáceres, Matías Galarza, Diego Valoyes, Franco Cristaldo y Rick Lima Morais en el centro del campo; y con Ronaldo Martínez como atacante. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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