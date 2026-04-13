Con un solo gol, Vélez derrotó a Central Córdoba (SE) en el Fortín

El choque entre el Fortín y el Ferroviario, correspondiente a la fecha 14 del Apertura, terminó con una estrecha victoria del conjunto anfitrión por 1 a 0. En el minuto 9 del primer tiempo, Joaquín García anotó el gol que le dio el triunfo al Fortín.

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Matías Pellegrini sirvió un centro y el defensor pateó el balón al fondo de la red.

Florián Monzón tuvo una gran actuación. El atacante de Vélez brilló patear 6 veces.

La presencia defensiva Joaquín García fue notable en el partido. El defensa de Vélez fue importante al convertir 1 gol y rechazar 2 pelotas peligrosas.

El defensor Elías Gómez de Vélez tiró un caño y filtró la pelota entre las piernas del delantero Michael Santos de Central Córdoba (SE) a los 11 minutos de la primera etapa.

El DT de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Álvaro Montero en el arco; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez en la línea defensiva; Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro, Dilan Godoy, Diego Valdés y Matías Pellegrini en el medio; y Florián Monzón en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Lucas Pusineri salió con una disposición táctica 4-4-2 con Alan Aguerre bajo los tres palos; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Facundo Mansilla y Agustín Quiroga en defensa; Fernando Martínez, Tiago Cravero, Matías Vera y Diego Barrera en la mitad de cancha; y Michael Santos y Ezequiel Naya en la delantera.

Bruno Amiconi fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada el Fortín enfrentará de visitante a San Lorenzo, mientras que el Ferroviario jugará de local frente a Platense.

Cambios en Vélez

61' 2T - Salió Dilan Godoy por Lucas Robertone

73' 2T - Salieron Rodrigo Aliendro por Claudio Baeza y Florián Monzón por Braian Romero

87' 2T - Salió Diego Valdés por Manuel Lanzini

Amonestados en Vélez:

27' 1T Lisandro Magallán (Conducta antideportiva) y 44' 1T Tobías Andrada (Conducta antideportiva)

Cambios en Central Córdoba (SE)

45' 2T - Salió Santiago Moyano por Alan Laprida

65' 2T - Salió Ezequiel Naya por Joaquín Flores

70' 2T - Salieron Diego Barrera por Leonardo Marchi y Agustín Quiroga por Marco Iacobellis

84' 2T - Salió Michael Santos por Lucas Varaldo

Amonestados en Central Córdoba (SE):

14' 1T Fernando Martínez (Conducta antideportiva) y 32' 2T Leonardo Marchi (Conducta antideportiva)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)