Alexandro Maidana sentenció el triunfo 2-1 de Talleres ante Defensa y Justicia con doblete

En la fecha 14 del Apertura, el defensor Alexandro Maidana fue el protagonista al anotar dos goles, asegurando la victoria de el Matador por 2-1 sobre el Halcón en el Tito Tomaghello. el Matador estableció su superioridad al conseguir una ventaja de 2-0 gracias a Alexandro Maidana. El futbolista alcanzó su primer gol después de una jugada (14' del primer tiempo) y facturó el segundo con un disparo (15' de la segunda etapa). el Halcón pudo recortar distancias con un gol de jugada de Ayrton Portillo, a los 33 minutos de la misma mitad, pero el tiempo restante no fue suficiente para revertir el resultado.
Aunque Defensa y Justicia lo intentó en repetidas ocasiones, no pudo celebrar. Tuvo más disparos que su rival (19), de los cuales 7 llegaron al arco y 11 terminaron afuera.
Alexandro Maidana se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Talleres fue importante por convertir 2 goles y sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.
También fue importante Guido Herrera. El arquero de Talleres fue fundamental por atajar 6 disparos.
El director técnico de Defensa, Mariano Soso, planteó una estrategia 3-4-3 con Cristopher Fiermarín en el arco; Damián Fernández, Emiliano Amor y David Martínez en la línea defensiva; Ayrton Portillo, Santiago Sosa Yung, Aarón Molinas y Darío Cáceres en el medio; y David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez y Agustín Hausch en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Carlos Tévez se pararon con un esquema 4-5-1 con Guido Herrera bajo los tres palos; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Alexandro Maidana en defensa; Mateo Cáceres, Matías Galarza, Diego Valoyes, Franco Cristaldo y Rick Lima Morais en la mitad de cancha; y Ronaldo Martínez en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el Tito Tomaghello fue Luis Lobo Medina.
El Halcón visitará a Independiente en la próxima jornada. Por el lado de el Matador jugará de local frente a Dep. Riestra.
Cambios en Defensa y Justicia
- 56' 2T - Salió Darío Cáceres por Elías Pereyra
- 63' 2T - Salieron Emiliano Amor por Ever Banega y Agustín Hausch por César Pérez
- 78' 2T - Salieron David Martínez por Mateo Aguiar y David Barbona por Alan Coria
Cambios en Talleres
- 67' 2T - Salieron Mateo Cáceres por Juan Sforza y Rick Lima Morais por Valentín Depietri
- 75' 2T - Salieron Ronaldo Martínez por Valentín Dávila y Diego Valoyes por Ulises Ortegoza
- 87' 2T - Salió Franco Cristaldo por Alex Vigo
Amonestados en Talleres:
- 42' 1T Matías Catalán (Insultar o desaprobar al árbitro) y 42' 2T Ulises Ortegoza (Conducta antideportiva)
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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