lunes 13 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de abril de 2026 - 18:30
Liga Profesional

Alexandro Maidana sentenció el triunfo 2-1 de Talleres ante Defensa y Justicia con doblete

Todo lo que dejó el duelo entre Defensa y Justicia y Talleres: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Defensa y Justicia vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura
BsAs (DataFactory)
Alexandro Maidana sentenció el triunfo 2-1 de Talleres ante Defensa y Justicia con doblete
BsAs (DataFactory)

En la fecha 14 del Apertura, el defensor Alexandro Maidana fue el protagonista al anotar dos goles, asegurando la victoria de el Matador por 2-1 sobre el Halcón en el Tito Tomaghello. el Matador estableció su superioridad al conseguir una ventaja de 2-0 gracias a Alexandro Maidana. El futbolista alcanzó su primer gol después de una jugada (14' del primer tiempo) y facturó el segundo con un disparo (15' de la segunda etapa). el Halcón pudo recortar distancias con un gol de jugada de Ayrton Portillo, a los 33 minutos de la misma mitad, pero el tiempo restante no fue suficiente para revertir el resultado.

Lee además
gimnasia celebra con un sufrido 2-1 ante sarmiento, gracias a un gol agonico

Gimnasia celebra con un sufrido 2-1 ante Sarmiento, gracias a un gol agónico
se enfrentan velez y central cordoba (se) por la fecha 14

Se enfrentan Vélez y Central Córdoba (SE) por la fecha 14

Aunque Defensa y Justicia lo intentó en repetidas ocasiones, no pudo celebrar. Tuvo más disparos que su rival (19), de los cuales 7 llegaron al arco y 11 terminaron afuera.

Alexandro Maidana se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Talleres fue importante por convertir 2 goles y sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

También fue importante Guido Herrera. El arquero de Talleres fue fundamental por atajar 6 disparos.

El director técnico de Defensa, Mariano Soso, planteó una estrategia 3-4-3 con Cristopher Fiermarín en el arco; Damián Fernández, Emiliano Amor y David Martínez en la línea defensiva; Ayrton Portillo, Santiago Sosa Yung, Aarón Molinas y Darío Cáceres en el medio; y David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez y Agustín Hausch en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Carlos Tévez se pararon con un esquema 4-5-1 con Guido Herrera bajo los tres palos; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Alexandro Maidana en defensa; Mateo Cáceres, Matías Galarza, Diego Valoyes, Franco Cristaldo y Rick Lima Morais en la mitad de cancha; y Ronaldo Martínez en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Tito Tomaghello fue Luis Lobo Medina.

El Halcón visitará a Independiente en la próxima jornada. Por el lado de el Matador jugará de local frente a Dep. Riestra.

Cambios en Defensa y Justicia
  • 56' 2T - Salió Darío Cáceres por Elías Pereyra
  • 63' 2T - Salieron Emiliano Amor por Ever Banega y Agustín Hausch por César Pérez
  • 78' 2T - Salieron David Martínez por Mateo Aguiar y David Barbona por Alan Coria
Cambios en Talleres
  • 67' 2T - Salieron Mateo Cáceres por Juan Sforza y Rick Lima Morais por Valentín Depietri
  • 75' 2T - Salieron Ronaldo Martínez por Valentín Dávila y Diego Valoyes por Ulises Ortegoza
  • 87' 2T - Salió Franco Cristaldo por Alex Vigo
Amonestados en Talleres:
  • 42' 1T Matías Catalán (Insultar o desaprobar al árbitro) y 42' 2T Ulises Ortegoza (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia celebra con un sufrido 2-1 ante Sarmiento, gracias a un gol agónico

Se enfrentan Vélez y Central Córdoba (SE) por la fecha 14

Lanús y Banfield se enfrentan en el clásico del Sur

Racing Club cayó frente a River Plate 1-0 con un gol de Facundo Colidio

EN VIVO: Newell`s y San Lorenzo juegan el segundo tiempo con empate 0-0

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet.
Deportes.

Jujuy Básquet cayó ante Villa San Martín y quedó eliminado

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El caño, Termas de Reyes. video
Policiales.

Una mujer desbarrancó durante un trekking en Termas de Reyes y murió

Los Caños, Termas de Reyes.
Jujuy.

Advierten que el camino de los caños en Termas de Reyes está inhabilitado

Bono de $100 mil para fuerzas de seguridad: cuándo se paga en Jujuy video
Ingresos.

Bono de $100 mil para fuerzas de seguridad: cuándo se paga en Jujuy

Justicia por Fernando Paredes.
Policiales.

Murió en un accidente, donó sus órganos y salvó vidas: el doloroso pedido de justicia de una familia

Alerta en el norte con pico de tormentas intensas el martes: qué pasará en Jujuy video
País.

Alerta en el norte con pico de tormentas intensas el martes: qué pasará en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel