Franco Colapinto debuta en la Fórmula 1: donde ver

Con la incursión del pilarense, la Argentina vuelve a tener un representante en la máxima categoría del automovilismo internacional después de 23 años. Es el segundo piloto albiceleste en conducir para el equipo británico, después de Carlos Reutemann. El último representante argentino en la máxima categoría había sido Gastón Mazzacane, en 2001.

¿Por qué Williams eligió a Franco Colapinto?

El argentino no fue la primera opción, pero la escudería británica confió en él. Sus buenas actuaciones primero en F3 y después, este año, en F2, validan la decisión. El jefe del equipo, James Vowles, apostó por la Academia, lo cual era entendible y esperable, pero podría no haber sido así. “Si analizamos las opciones que teníamos, había tres sobre la mesa: Liam Lawson, Mick Schumacher y Franco”, afirmó Vowles. “Creo que ambos entrarían en la categoría de buenos y no especiales (en referencia a Schumacher y Lawson). Creo que tenemos que ser claros sobre esto. Mick no es especial, sólo sería bueno, aunque creo que llegaría con mucha más experiencia que Franco”. añadió.

