Mario Gómez ratificaría a los once titulares que empataron con Chaco For Ever, es decir que no habría variantes. Julio Chiarini; Álvaro Cazula, Hernán Pellerano, Sebastián Hernández y Emiliano Endrizzi; Lucas Chiozza, Francisco Maidana, Juan Pablo Córdoba y Fernando Brandán, Juan Manuel Tévez y Gonzalo Rodríguez serán los que salten al campo.

Gimnasia quedó decimoprimero con 13 puntos en la Zona B y por ahora no ingresa al Reducido, producto de tres partidos ganados, cuatro perdidos y la misma cantidad de empates. Por ahora el líder es Chacarita con 23 puntos, seguido de Deportivo Maipú con 22.

Chaco For Ever 0-0 Gimnasia (J) | Primera Nacional | Fecha 11 (Zona B)

Mitre llega con su técnico cuestionado

El elenco santiagueño viene de perder en su casa ante Ferro Carril Oeste que lo derrotó 2 a 0, lo que originó la bronca de los hinchas "Aurinegros" con los jugadores, el entrenador Alfredo Grelak y los directivos que sufrieron los reproches.

Mitre suma 13 puntos y se ubica en la posición 12. El entrenador, que recibió el respaldo del presidente Guillermo Raed tras la última derrota, podría meter un cambio que hace ruido: el ingreso del arquero uruguayo Kevin Larrea en lugar de Joaquín Ledesma.

Entradas

Los simpatizantes que quieren presenciar del choque con Mitre, podrán comprar las entradas en el estadio desde las 19. La Popular Mayor cuesta $2300, para Damas y jubilados $1500 y la entrada Menor $900. La Preferencial mayor tiene un costo de $3500, mientras que para Damas y Jubilados 2800 y para Menor 1500 pesos. La Platea $4500 para Mayores, Damas y Jubilados 3800 y la platea Menor 1500 pesos.

