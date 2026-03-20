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20 de marzo de 2026 - 10:57
Liga Profesional

Huracán vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

Palpitamos la previa del choque entre Huracán y Barracas Central. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Facundo Tello Figueroa.

Huracán vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Huracán y Barracas Central, por la fecha 12 del Apertura, se jugará el próximo lunes 23 de marzo, a partir de las 21:15 (hora Argentina), en la Quema.

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Así llegan Huracán y Barracas Central

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura

Huracán viene de un resultado igualado, 0-0, ante Aldosivi. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura

Barracas Central llega con ventaja tras derrotar a Atlético Tucumán con un marcador 2 a 1. La visita ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 4.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

Facundo Tello Figueroa es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Barracas Central: 23 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Huracán: 23 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
Horario Huracán y Barracas Central, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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