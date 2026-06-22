Japón pone a prueba las aspiraciones de Suecia en el Grupo F

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El próximo jueves 25 de junio, a partir de las 20:00 (hora Argentina), Suecia enfrenta a Japón en el estadio Dallas, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo F del Mundial.

Los asiáticos parten con ventaja tras sumar cuatro puntos en sus dos primeras presentaciones y dependen de sí mismos para avanzar a los dieciseisavos de final. Los escandinavos, en cambio, están obligados a sumar para no comprometer su continuidad en el torneo.

Japón afronta la última jornada en una posición favorable tras mantenerse invicto. Los Samuráis Azules debutaron con un empate 2-2 frente a Países Bajos y luego dio un paso importante al imponerse por 4-0 sobre Túnez.

Suecia, en tanto, llega a la definición del grupo con la necesidad de conseguir un resultado positivo. Los nórdicos comenzaron su participación con una contundente victoria por 5-1 ante Túnez, pero en la segunda fecha sufrieron una dura derrota por 5-1 frente a Países Bajos.

El camino a los dieciseisavos de final Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados. Horario Japón y Suecia, según país Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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