Lionel Messi se perfila para ser titular ante Ecuador en la Copa América 2024

El capitán argentino no sumó minutos en el último encuentro ante Perú tras una molestia que sufrió en el aductor de su pierna derecha, por lo que durante la semana fue la duda de Scaloni para el encuentro de hoy.

Respecto a la cantidad de minutos que sumará el rosarino, eso no está definido y quedará atado a cómo se sienta pero según comunicaron medios nacionales que se encuentran cerca del plantel, ya no siente dolor y hoy va a jugar.

El probable equipo de la Selección argentina ante Ecuador

Con Messi como titular, el 11 de la Selección Argentina que se perfila es el siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. El técnico utilizaría un 4-4-2 sin un cinco natural como venía jugando

Qué pasa si Argentina gana

Si la Selección argentina le gana a Ecuador, jugará las semifinales contra el equipo ganador del partido que jugarán Canadá y Venezuela el próximo martes 9 de julio a las 21 (hora de Argentina) en el MetLife Stadium, misma cancha en la que enfrentó a Chile.

Copa América: los cruces de cuartos, semi y la final

Cruce 1: Argentina (1A) vs. Ecuador (2B)

Cruce 2: Venezuela (1B) vs. Canadá (2A)

Cruce 3: Uruguay (1C) vs. Brasil (2D)

Cruce 4: Colombia (1D) vs. Panamá (2C)

¿Cómo será el camino hacia la final?

A diferencia de la Copa del Mundo, donde equipos del mismo grupo no se enfrentan hasta la final, en la Copa América, el partido decisivo enfrentará a un equipo del Grupo A o B contra uno del Grupo C o D. Esto significa que Uruguay (Grupo C), Brasil y Colombia (ambos del Grupo D) podrían eliminarse entre sí en los cuartos de final o las semifinales. Por lo tanto, la Selección Argentina solo podría enfrentarse a la Verdeamarela, la Celeste o el Cafetero en el último partido del torneo, programado para el 14 de julio en Miami.

