"Para los que tuvimos la oportunidad de estar por las calles de Argentina la verdad que siento una alegría enorme. La gente está contenta y nos ven, de alguna manera, como héroes. Y nos pone contento porque les dimos una alegría y todavía dura. Me gustaría que los chicos de la Selección también puedan salir y vivir el reconocimiento de la gente".

"El reconocimiento de la gente es algo increíble"

El reencuentro con los jugadores

"Les volví a agradecer a ellos por haber conseguido el título, ahora son días de festejos, pero esto sigue. Ahora nos van a costar más que nunca porque nos van a querer ganar mucho más. Necesitamos una energía de todos mucho mayor porque será todo más difícil".

"Conseguimos el título pero ahora hay que seguir y la idea es seguir compitiendo", declaró.

"Me gusta que cuando vengan a Argentina, lleguen con este entusiasmo y sientan como si fuera la primera vez"

Sobre la ausencia de Papu Gómez y Garnacho

“Es una lástima las dos ausencias, sobre todo el Papu que merecía estar acá, es entendible que no lo dejen venir desde su club por la lesión”

En cuanto al juvenil actual Manchester United dijo "lo de Garnacho igual, confiamos que pueda estar en la siguiente convocatoria. Es un chico en el que tenemos muchas esperanzas”.

En la rueda de prensa, le consultaron sobre los dichos de Rodrigo De Paul "somos la mejor selección de la historia del país".

"Fue un simple comentario, creo que es una tontería discutir cuál es la mejor Selección de la historia", aclaró.

"Si me das a elegir, elijo las tres, las tres son buenas y campeonas. Las tres quedarán en la historia, yo no le veo sentido debatir, si Rodrigo lo dijo fue por algo que sintió nada más".

Se viene Panamá y Curazao

"El partido se encara de la manera que se encara cualquier partido. Siempre hay que dar el máximo, en la cancha hacemos nuestro trabajo", haciendo referencia a los dos rivales que se avecinan.

"Vamos a jugar de la manera más natural posible, porque seamos campeones del mundo no podemos hacer lo que querramos, hay que salir y jugar como sabemos".

Su día a día post ser campeón del mundo

“Te soy sincero, no digo que no haya sido los momentos mas alegres, pero enero fue bastante pesado, por que a lo mejor te relajas, te vienen muchas cosas a la cabeza y el cuerpo asimila eso".

"Pero en el día a día todo normal, en eso no me cambió. En el aspecto físico si me siento más cansado, por que es cuando baja toda la tensión".

Sobre la continuidad de Lionel Messi

"Competir todos los partidos como venimos haciendo siempre más allá de quién sea el rival, siempre al máximo y honrar esta camiseta. Leo esta bien, está para jugar para seguir viniendo, cuando me diga no estoy bien veré que hago, pero trataré de convencerlo de que venga. Hasta que él no diga lo contrario seguiremos".

"Esta muy feliz y el es feliz dentro de la cancha", remarcó.

Estarán en el sorteo de la libertadores

Tras ser invitados por Alejandro Domínguez, Lionel Scaloni confirmó que la Selección Argentina va a viajar el próximo lunes a Paraguay para estar en el homenaje de la CONMEBOL en el sorteo de la Libertadores.