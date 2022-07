"No hemos podido cumplir uno de los objetivos del semestre que era la Copa Libertadores 2022, acá no hay crisis y estamos lejos de pensar que todo está terminado. No tenemos crisis, no la van a encontrar", dijo el director técnico del primer equipo del Millonario.

Por otro lado, dijo que tiene fe en que su equipo "va a pelear el campeonato y recuperar los puntos que se perdieron". "Mi función es preparar el mejor equipo posible con convencimiento. Un buen entrenador debe acompañar procesos también en los malos momentos. Lamento decirles que no van a confundir al hincha, estoy convencido hacia dónde tenemos que ir", subrayó.

“Yo no tengo nada contra los que no me quieren. Me siento acá y les digo que por más que hagan cosas para buscar desestabilizarme y perdamos más partidos de los que ya hemos perdido, no va a pasar. Hasta el último día de mi contrato siempre con la cabeza preparada para darle las mejores soluciones al equipo. Lo voy a hacer con convencimiento hasta el último día. Si alcanza para pelear el campeonato, bien. Sino, a mediano plazo armar la estructura”, dijo.

Habló MARCELO GALLARDO - La presentación de Borja, Solari y Aliendro como nuevos refuerzos de RIVER

Los errores arbitrales

"Me sorprenden algunas cosas puntuales. Hay cámaras para tomar todo lo que hacemos o decimos, los árbitros tienen la chance de mirar lo que quieran y deberían errar menos", dijo el Muñeco.

"Tienen los fundamentos, hay que bajar los errores. Hubo muchos errores que le pasaron a otros equipos. Lo único que le pido a los árbitros, que se capacitaron mucho y sigue errando, pero no con River en general”, agregó.

“En la expulsión de Aliendro nunca lo toca al jugador, no se puede errar por tanto. Estás mirando la jugada, el jugador nunca lo pisa. Es tremendo el error. Si bien me pasé, pero no fue un insulto (contra Nicolás Lamolina). Insulto es otra cosa. ¿Quién de acá en algún momento no dijo un boludo o un pelotudo?. Pero cuando se equivocan tan feamente, te sacan. Soy temperamental, soy así. También tengo estas respuestas y estas situaciones que no me enorgullecen pero me definen como soy. A veces me equivoco, como todos”, finalizó.