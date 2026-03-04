Estudiantes (RC) vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 7 de marzo, a partir de las 17:00 (hora Argentina), Instituto visita a Estudiantes (RC) en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini, por el duelo correspondiente a la fecha 9 del Apertura.

Así llegan Estudiantes (RC) y Instituto Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura Estudiantes (RC) fue derrotado en el Eva Perón frente a Sarmiento por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 8 goles y tiene 2 a favor.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura Instituto llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Unión. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 6 goles a favor, ha recibido 5 en contra.



Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Belgrano: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Racing Club: 16 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs River Plate: 22 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Talleres: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Independiente: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Boca Juniors: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar Horario Estudiantes (RC) e Instituto, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

