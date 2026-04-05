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5 de abril de 2026 - 06:46
Copa Libertadores

Cusco FC vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo A de la Copa Libertadores

Toda la previa del duelo entre Cusco FC y Flamengo. El partido se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega el miércoles 8 de abril a las 21:30 (hora Argentina). Será arbitrado por Derlis López López.

Cusco FC vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo A de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Cusco FC y Flamengo correspondiente a la fecha 1 del grupo A se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 21:30 (hora Argentina), el miércoles 8 de abril.

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El juez seleccionado para supervisar el partido es Derlis López López.


Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo A - Fecha 2: vs Estudiantes: 14 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 3: vs Independiente Medellín: 30 de abril - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 4: vs Estudiantes: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 5: vs Independiente Medellín: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 6: vs Flamengo: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Flamengo en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo A - Fecha 2: vs Independiente Medellín: 16 de abril - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 3: vs Estudiantes: 29 de abril - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 4: vs Independiente Medellín: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 5: vs Estudiantes: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 6: vs Cusco FC: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Cusco FC y Flamengo, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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