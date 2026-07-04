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4 de julio de 2026 - 09:38
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Portugal quiere dar el golpe frente a España, su clásico rival

Portugal y España se enfrentan en el estadio Dallas. El duelo se jugará el lunes 6 de julio desde las 16:00 (hora Argentina).

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Portugal quiere dar el golpe frente a España, su clásico rival
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El juego entre Portugal y España se disputará el próximo lunes 6 de julio por la llave 3 del Mundial, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Dallas.

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El equipo de Luis de la Fuente llega con la ilusión de meterse entre los ocho mejores por primera vez desde su histórico título en 2010. Del otro lado, los de Roberto Martínez buscan dar otro paso hacia la conquista de la Copa del Mundo, trofeo que falta en su historial.

España confirmó su condición de candidata con una contundente victoria por 3-0 sobre Austria en octavos de final. Con un doblete de Mikel Oyarzabal y un gol de Pedro Porro, los actuales campeones de Europa firmaron su actuación más convincente del certamen y llegan en un gran momento al clásico ibérico.

La Roja intentará alcanzar los cuartos de final por primera vez desde Sudáfrica 2010, edición en la que conquistó su única Copa del Mundo. Desde entonces, fue eliminada en octavos tanto en Rusia 2018 como en Catar 2022. Su otro mejor resultado histórico continúa siendo el cuarto puesto logrado en Brasil 1950.

Portugal, en tanto, selló su clasificación tras imponerse por 2-1 a Croacia en un duelo de máxima tensión. Los balcánicos golpearon primero con un tanto de Ivan Perisic, pero Cristiano Ronaldo igualó de penal y Gonçalo Ramos marcó el gol de la victoria. En la última jugada, el VAR anuló el empate croata por fuera de juego, permitiendo a los lusitanos avanzar de ronda.

La selección portuguesa busca seguir haciendo historia en un torneo en el que nunca logró levantar el trofeo. Sus mejores actuaciones mundialistas fueron el tercer puesto en Inglaterra 1966 y el cuarto lugar en Alemania 2006, por lo que una clasificación a cuartos la dejaría a tres partidos de igualar sus campañas más destacadas.

España y Portugal ya se enfrentaron dos veces en la Copa del Mundo. El primer duelo fue en los octavos de final de Sudáfrica 2010, con triunfo español por 1-0 en el camino hacia el título. Ocho años más tarde, en Rusia 2018, protagonizaron uno de los mejores partidos de la fase de grupos al igualar 3-3 en un vibrante duelo.

Los resultados de Portugal en partidos del Mundial
  • Fase de Grupos: Portugal 1 vs RD Congo 1 (17 de junio)
  • Fase de Grupos: Portugal 5 vs Uzbekistán 0 (23 de junio)
  • Fase de Grupos: Colombia 0 vs Portugal 0 (27 de junio)
  • Dieciseisavos de Final: Portugal 2 vs Croacia 1 (2 de julio)
Los resultados de España en partidos del Mundial
  • Fase de Grupos: España 0 vs Cabo Verde 0 (15 de junio)
  • Fase de Grupos: España 4 vs Arabia Saudita 0 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: Uruguay 0 vs España 1 (26 de junio)
  • Dieciseisavos de Final: España 3 vs Austria 0 (2 de julio)
Horario Portugal y España, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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