Por la fecha 9, Gimnasia (Mendoza) recibirá a Defensa y Justicia

Desde las 18:30 (hora Argentina), Gimnasia (Mendoza) y Defensa y Justicia se enfrentan mañana por la fecha 9 del Apertura en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
En su visita anterior, Gimnasia (Mendoza) empató por 1 con Boca Juniors. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 4 goles marcados y con 5 en su valla.
En la jornada anterior, Defensa y Justicia igualó 1-1 el juego frente a Lanús. Con un historial irregular (1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.
