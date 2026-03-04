miércoles 04 de marzo de 2026

4 de marzo de 2026 - 09:52
Liga Profesional

Por la fecha 9 se enfrentarán Rosario Central y Tigre

Todos los detalles de la previa del partido entre Rosario Central y Tigre, que se jugará el viernes 6 de marzo desde las 22:00 (hora Argentina) en el estadio Gigante de Arroyito.

Rosario Central vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Tigre y Rosario Central se enfrentarán en el estadio Gigante de Arroyito el próximo viernes 6 de marzo desde las 22:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 9 del Apertura.

Así llegan Rosario Central y Tigre

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 2 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura

Rosario Central venció por 2-0 a Newell`s. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 7 veces.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura

Tigre igualó 2-2 ante Gimnasia en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 8 goles a favor y le han convertido 5 en contra.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 20 de mayo, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y sellaron un empate en 1.


Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Argentinos Juniors: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Banfield: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Vélez: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Argentinos Juniors: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Banfield: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Horario Rosario Central y Tigre, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

