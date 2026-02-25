miércoles 25 de febrero de 2026

25 de febrero de 2026 - 17:52
Liga Profesional

EN VIVO: Victoria parcial 1-0 de Gimnasia sobre Rosario Central al finalizar el primer tiempo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Gimnasia vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El árbitro marca el cierre de los primeros 45 minutos. En el Bosque, el Canalla es superado 1-0 por el Lobo. Ignacio Fernández (3' 1T) es el autor del triunfo momentáneo del equipo local.

Las estadísticas del encuentro entre Gimnasia y Rosario Central del Apertura:

  • Tiros al arco: Gimnasia (4) VS Rosario Central (2)
  • Fouls cometidos: Gimnasia (9) VS Rosario Central (10)
Así llegan Gimnasia y Rosario Central

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura

Gimnasia viene de vencer a Gimnasia (Mendoza) con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 4.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura

Rosario Central viene de perder contra Talleres por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 2 y ganó 2. Marcó 5 goles y recibieron 3.

El árbitro Fernando Echenique fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Gimnasia hoy

El estratega Fernando Zaniratto apostó por una formación 4-5-1 con Nelson Insfrán bajo los tres palos; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón en la zaga; Augusto Max, Ignacio Fernández, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Miramón y Manuel Panaro en el medio; y Marcelo Torres como atacante.

Formación de Rosario Central hoy

Por su parte, el entrenador Jorge Almirón planteó un esquema táctico 4-3-3 con Jeremías Ledesma en la portería; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto en la línea defensiva; Enzo Giménez, Federico Navarro y Vicente Pizarro en el mediocampo; y Ángel Di María, Enzo Copetti y Julián Fernández en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

