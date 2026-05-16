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16 de mayo de 2026 - 14:13
Copa Libertadores

Santa Fe vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo E de la Copa Libertadores

Santa Fe y Platense se enfrentan en el Campín, con el arbitraje de Cristián Garay Reyes. El duelo se jugará el martes 19 de mayo desde las 21:00 (hora Argentina).

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Santa Fe vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo E de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El juego entre Santa Fe y Platense se disputará el próximo martes 19 de mayo por la fecha 5 del grupo E de la Copa Libertadores, a partir de las 21:00 (hora Argentina) en el Campín.

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Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Santa Fe en partidos de la Copa Libertadores

En la fecha anterior, Santa Fe se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Corinthians. Con 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Platense en partidos de la Copa Libertadores

El anterior partido disputado entre Platense finalizó en empate por 1-1 ante Peñarol. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 1 partido perdido. Logró convertir 5 goles y le han marcado 5.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 29 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Platense lo ganó por 2 a 1.

Ubicado detrás del líder del Grupo E, El Calamar luchará por llegar a la cima, mientras que El Cardenal está en cuarto lugar al sumar 2 puntos y deberá ganar para subir de puesto.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Cristián Garay Reyes.


Fecha y rival de Santa Fe en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Grupo E - Fecha 6: vs Peñarol: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Platense en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Grupo E - Fecha 6: vs Corinthians: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Santa Fe y Platense, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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