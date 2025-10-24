viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 19:54
El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Independiente vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Independiente y Platense del Clausura:

  • Posesión: Independiente (40%) VS Platense (60%)
  • Tiros al arco: Independiente (7) VS Platense (4)
  • Fouls cometidos: Independiente (11) VS Platense (10)
  • Pases Correctos: Independiente (240) VS Platense (144)
  • Pases Incorrectos: Independiente (74) VS Platense (48)
  • Recuperaciones: Independiente (23) VS Platense (6)
  • Tarjetas Amarillas: Independiente (2) VS Platense (2)
  • Tiros Libres: Independiente (0) VS Platense (2)
Así llegan Independiente y Platense

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

Independiente no pudo ante San Martín (SJ) en el 27 de Septiembre. Sus resultados han sido variados: 3 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

Platense llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Rosario Central. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 8.

Luis Lobo Medina fue el árbitro escogido para el partido en el estadio la Caldera del Diablo.

Formación de Independiente hoy

Gustavo Quinteros eligió una alineación 4-5-1 con Rodrigo Rey en el arco; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Jonathan De Irastorza en defensa; Lautaro Millán, Rodrigo Fernández Cedrés, Santiago Montiel, Luciano Cabral y Matías Abaldo en el medio; y Gabriel Ávalos en la delantera.

Formación de Platense hoy

Por su parte, Cristian González presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Federico Losas; Juan Ignacio Saborido, Gonzalo Goñi, Oscar Salomón, Tomás Silva en el muro defensivo; Guido Mainero, Leonel Picco, Rodrigo Herrera y Mauro Luna Diale en el centro del campo; y Ignacio Schor y Ronaldo Martínez como delanteros.

