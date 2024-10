Un jugador de Boca le pidió a Gago no jugar hoy por Copa Argentina

Según la información que se dio a conocer en ESPN, anoche el mediocampista de 22 años solicitó tener un diálogo con el flamante técnico y allí le expresó su deseo de no jugar contra el Lobo platense debido a la dilatación de su transferencia al fútbol turco (Fenerbahçe). El DT se vio sorprendido por la situación, aunque según le confirmaron a Infobae desde el búnker azul y oro instalado en Rosario, Pintita no le comunicó la determinación que tomó Medina al Consejo de Fútbol.

Es importante mencionar que Gago considera a Medina entre los titulares y sin dudas se perfilaba para ser inicial en el choque de esta noche, en el que Boca necesita clasificarse a semifinales de la copa nacional para mantener una vía de acceso a la Libertadores 2025.

Medina y su deseo de jugar en el exterior

Hace ya varias semanas, luego de la eliminación de Boca en los octavos de la Sudamericana ante Cruzeiro, el Canal oficial del club publicó un video en YouTube donde mostró el entrenamiento del plantel que hasta ese entonces seguía siendo dirigido por Diego Martínez y en una de las tomas llamó la atención el diálogo de Medina con Miguel Merentiel en un breve descanso: “Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”.

Según dieron a conocer medios partidarios, el club aún no resolvió qué hacer con la última oferta de Fenerbahçe (USD 10M + 5M en objetivos y 20% de una futura venta) y eso es lo que tiene en dudas al jugador y su representante.

A qué hora juega Boca Juniors hoy

El equipo de Fernando Gago buscará reponerse del mal debut y jugará ante el Gimnasia de La Plata en Rosario por la semifinal de la Copa Argentina. Transmite TyC Sports desde las 21.10, en la frecuencia 17 de Canal 4.