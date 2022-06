La Dirección provincial de Inclusión de personas con discapacidad junto al Ministerio de Desarrollo Humano, desarrollaron una actividad interesante, llamada experiencia sensorial “ Desayunos a Ciegas ”, vivenciando lo habitual de las personas no videntes .

Experimentar un momento del día, en este caso el desayuno , de aquellas personas que no poseen la capacidad visual, fue el objetivo principal de esta actividad que participaron distintas funcionarias y diputados de la provincia.

Es importante tener noción y ponerse en el lugar de lo que un individuo no puede hacer o suele tener dificultades al no contar con uno de los sentidos principales del ser humano. Que personas videntes, puestas en lugar de quienes no ven, comprendan los alcances que tiene la cotidianeidad de un ser humano que está privado de la visión.