sábado 25 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de abril de 2026 - 13:26
Jujuy.

Detuvieron a cuatro cazadores fuertemente armados en el Piquete

El rápido accionar permitió detectar actividades prohibidas, incautar armas de fuego y constatar la muerte de un ejemplar protegido.

Por  Agustín Weibel
Detuvieron a cuatro cazadores furtivos en el Piquete

Detuvieron a cuatro cazadores furtivos en el Piquete

Un procedimiento llevado adelante en una zona rural de El Piquete culminó con la detención de cuatro personas que realizaban prácticas ilegales vinculadas a la caza y la tenencia de armamento.

Detuvieron a cuatro cazadores furtivos en el Piquete

Un operativo desarrollado en el ámbito rural de El Piquete derivó en la detención de cuatro individuos que se encontraban realizando actividades ilegales relacionadas con la caza furtiva y la portación de armas de fuego.

La intervención fue llevada a cabo por personal del área de prevención rural y ambiental, luego de que se recibiera una denuncia que alertaba sobre posibles hechos irregulares en un establecimiento de la zona. A partir de esta información, se desplegó un rastrillaje que permitió ubicar a los sospechosos en plena actividad.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron incautar tres armas largas de distintos calibres, además de dos motocicletas tipo cross que no contaban con identificación visible. Estos elementos quedaron a disposición de la Justicia para avanzar en la investigación correspondiente.

Asimismo, en el lugar se constató la presencia de un animal silvestre sin vida, tratándose de una especie protegida, lo que agrava la situación de los involucrados y pone en evidencia la práctica de caza ilegal en la región.

Los cuatro hombres fueron trasladados a la dependencia policial de la jurisdicción, donde quedaron a disposición del fiscal interviniente y de las autoridades competentes en materia contravencional.

El caso continúa bajo investigación mientras se avanza con las actuaciones judiciales correspondientes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas

Las más leídas

Frutinovela furor: la historia de Wanda Melón, Mango Icardi y Tati Ananá que es viral.

Las frutinovelas recrearon el escándalo entre Wanda Nara, China Suárez y Mauro Icardi: el video viral

Confirmaron que Luis Brandoni llegó a grabar la segunda temporada. video
Espectáculos.

Confirmado: Luis Brandoni terminó de filmar la 2° temporada de la serie "Nada" con Robert De Niro

FNE 2026: Isabel Lezcano es la nueva representante del Divino Redentor
Jujuy.

FNE 2026: Isabel Lezcano es la nueva representante del Divino Redentor

Chikungunya: la enfermedad que puede provocar dolor invalidante durante meses o años
Salud.

Confirmaron 79 casos de chikungunya en Jujuy: en qué localidades hay más contagios

El cuchillo que llevó el estudiante.
Policiales.

Amenazas en escuelas de Jujuy: demoraron a un alumno en San Pedro que llevó un cuchillo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel