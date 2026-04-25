Detuvieron a cuatro cazadores fuertemente armados en el Piquete

Detuvieron a cuatro cazadores furtivos en el Piquete

Un procedimiento llevado adelante en una zona rural de El Piquete culminó con la detención de cuatro personas que realizaban prácticas ilegales vinculadas a la caza y la tenencia de armamento.

Detuvieron a cuatro cazadores furtivos en el Piquete Un operativo desarrollado en el ámbito rural de El Piquete derivó en la detención de cuatro individuos que se encontraban realizando actividades ilegales relacionadas con la caza furtiva y la portación de armas de fuego.

La intervención fue llevada a cabo por personal del área de prevención rural y ambiental, luego de que se recibiera una denuncia que alertaba sobre posibles hechos irregulares en un establecimiento de la zona. A partir de esta información, se desplegó un rastrillaje que permitió ubicar a los sospechosos en plena actividad.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron incautar tres armas largas de distintos calibres, además de dos motocicletas tipo cross que no contaban con identificación visible. Estos elementos quedaron a disposición de la Justicia para avanzar en la investigación correspondiente.

Asimismo, en el lugar se constató la presencia de un animal silvestre sin vida, tratándose de una especie protegida, lo que agrava la situación de los involucrados y pone en evidencia la práctica de caza ilegal en la región. Los cuatro hombres fueron trasladados a la dependencia policial de la jurisdicción, donde quedaron a disposición del fiscal interviniente y de las autoridades competentes en materia contravencional. El caso continúa bajo investigación mientras se avanza con las actuaciones judiciales correspondientes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.