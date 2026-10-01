Día del Adulto Mayor: qué es el viejismo y cuáles son los principales problemas de las personas mayores en Jujuy

La soledad, los duelos, la situación económica y la llegada de la jubilación son algunas de las problemáticas que más atraviesan a los adultos mayores en Jujuy , según la psicóloga Laura Astini (MP 706). En el Día del Adulto Mayor, la profesional también advirtió sobre el "viejismo" , la discriminación por edad.

Astini trabaja por las mañanas en el Centro Provincial de Adultos Mayores y por las tardes atiende en consultorio, donde trabaja con estimulación cognitiva. En diálogo con TodoJujuy, explicó cómo se aborda esta etapa de la vida desde la salud mental.

"El viejismo es un concepto que tiene que ver con la discriminación por la edad", definió la psicóloga. Según explicó, desde el Centro trabajan sobre este tema "para poder brindar espacios de participación a las personas mayores , y sensibilizar y acercar información acerca de los derechos".

Para Astini, esa discriminación aparece en ideas instaladas sobre la vejez. "Parecería que uno llega a esa etapa y listo, ya no tengo que hacer nada, me quedo en la casa cuidando a los nietos. No, hay un montón de otras cosas que se pueden hacer", sostuvo. En ese sentido, remarcó que "cuidar su salud integral también tiene que ver con cuidar su salud mental y tener espacios de escucha y participación".

Sentirse solo no es lo mismo que estar solo

Consultada por los principales problemas que observa en los adultos mayores de la provincia, la psicóloga mencionó en primer lugar la soledad, y planteó una distinción: "Hay que distinguir el sentirse solo y el estar solo".

Según explicó, muchas personas mayores "viven con su familia o tienen familia, pero hay un sentimiento de soledad persistente". Por eso, destacó la importancia de los espacios de participación, tanto por lo recreativo como por "el vínculo con pares".

Duelos y situación económica

Otra de las problemáticas que señaló son los duelos. "Esta etapa de la vida está atravesada por los duelos, ya sea por el fallecimiento de pares o de familiares", explicó. A eso sumó la situación económica, "que no podemos dejar de lado", y el contexto sociocultural, que según afirmó "los atraviesa profundamente".

La jubilación, un cambio que llega de golpe

Astini también se refirió a la jubilación como un momento clave. Según planteó, muchas personas llegan a esa etapa sin haberse preparado. "Es como que no se preparan para ese momento, y está bueno que sí lo hagan", señaló.

Por eso, propuso trabajar con proyectos de vida, algo que, según dijo, suele hacerse más con adolescentes. "Está bueno trabajar con la persona que se está acercando a la jubilación y que por ahí no sabe qué hacer después, y tiene un montón de pilas y ganas de hacer un montón de cosas y emprender", explicó. La idea, detalló, es ayudarlos a pensar "qué es lo que les gustaría hacer más allá del trabajo", con espacios recreativos y artísticos como el baile, la música o el canto.

Jubilación Docente Jujuy - Imagen generada con IA

Salud mental: prejuicios que empiezan a caer

La psicóloga contó que, cuando comenzó a trabajar con esta población, eran muy fuertes los prejuicios sobre la salud mental. "Yo no voy porque no estoy loco", era una respuesta habitual, recordó. Actualmente, aseguró, la situación cambió. "Estoy orgullosa y agradecida, porque llegan espontáneamente a hablar de estas cuestiones: de lo familiar, de las brechas tecnológicas", afirmó.

Para muchos, es su primera experiencia en terapia. "Muchos llegan y me dicen 'yo nunca fui'. Es la primera vez en 70, 80 años de vida. Tengo pacientes de hasta 93 años", contó.

Entre los temas que más la sorprenden, mencionó la sexualidad en las personas mayores, un tema del que "muchos no se animan" a hablar. En ese punto, señaló que el rol de los profesionales, y también de cada ciudadano, es "abrir estos espacios de escucha para ver hacia dónde va el deseo de esa persona".

"Con suerte, vamos a llegar"

Para Astini, el objetivo es que las personas mayores "sepan que son sujetos de derechos y que nunca es tarde para aprender". Y dejó una reflexión para el resto de la sociedad: "Tenemos que pensar que todos en algún momento, con suerte, vamos a llegar. ¿Por qué digo con suerte? Porque veo muchas personas mayores que están divinas, regias, a veces hasta con más pilas que nosotros".

"Entonces, poder pensarnos a nosotros mismos también: ¿cómo queremos llegar a esa etapa?", concluyó.