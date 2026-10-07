El clásico cordobés quedó para Belgrano: las mejores fotos

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Belgrano se quedó con el clásico cordobés tras ganarle 1-0 a Talleres con un gol agónico de Ramiro Hernandes.
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