El detalle super romántico de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel. 

Este miércoles, la Selección Argentina se impuso en el partido que jugaron ante Emiratos Árabes Unidos, en la previa al Mundial Qatar 2022. Pero un detalle no pasó desapercibido de Rodrigo de Paul , dedicado a Tini Stoessel.

En la cancha, Rodrigo de Paul lució unos botines con un detalle muy particular, dedicado a su novia, Tini Stoessel. En una parte se lee “TTT”, una clara referencia a “La Triple T”. La estrella del pop anunció que no podrá viajar a Qatar para los primeros días del Mundial de Fútbol porque tiene compromisos laborales asumidos previamente.

Un detalle no pasó desapercibido y es el que llevó Rodrigo de Paul en sus botines dedicado a Tini Stoessel.

Mientras tanto, las últimas horas se viralizó un fragmento de un show que la cantante dio en la provincia de Córdoba en donde se la escucha decir una frase que generó polémica: “Ustedes saben que a mí me gusta hacer música y me gusta también escuchar música, en la que puedo sentirme identificada y sentir que no soy la única persona que está pasando por algo así. Y quizás muchos de acá habremos terminado alguna relación y muchas veces te puede pasar de que tengas ganas de ese último beso”, dijo la cantante para introducir, justamente, su canción “El último beso”.

Pero luego llegó la calma, cuando Tini felicitó a De Paul en las redes sociales por haberse oficializado su convocatoria al mundial. “El sueño se hizo realidad. No puedo describir lo que se siente poder representar a mi país en una copa del mundo, pero puedo decirles que dejaremos el alma para que cada argentino se siente orgulloso de como llevaremos nuestra bandera. Ahora sí, MAS JUNTOS QUE NUNCA”, escribió ella.

Camila Homs habló sobre un acercamiento a Rodrigo de Paul

Camila Homs reaccionó incómoda tras ser consultada en la gala de Los Personajes del Año sobre el rumor de acercamiento a Rodrigo de Paul, quien estaría en crisis con Tini Stoessel.

“En estos últimos días se escuchó una versión que decía que Rodrigo tenía ganas de volver con vos, ¿es así? ¿Hubo un acercamiento entre ustedes?”, le preguntó el notero de Mañanísima.

Fue entonces cuando Homs, seria, respondió contundente: “No voy a hablar de mi situación sentimental ni de mi vida privada. No te voy a responder eso”.

“¿Dónde vas a ver el Mundial?”, le preguntaron y la modelo dijo: “En mi casa con mis hijos, ellos siempre van a apoyar al padre así que veremos todos los partidos”.