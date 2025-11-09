domingo 09 de noviembre de 2025

9 de noviembre de 2025 - 10:48
Regreso.

El día en que Hernán Pellerano vaticinó su vuelta a Gimnasia de Jujuy

Hernán Pellerano se convirtió esta semana en el nuevo técnico de Gimnasia de Jujuy para la temporada 2026.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
HernánPelleranon vuelve a Gimnasia de Jujuy&nbsp;

Hernán Pelleranon vuelve a Gimnasia de Jujuy 

Hernán Pellerano es el nuevo entrenador de Gimnasia de Jujuy, según confirmaron en las últimas horas desde la dirigencia. El defensor llegará a la provincia en las próximas horas y definirá detalles de su incorporación al Lobo.

Embed - HERNÁN PELLERANO ANUNCIÓ SU RETIRO DEL FÚTBOL PROFESIONAL

"Estoy agradecido a la gente. A Jujuy volveré, quedé con las puertas abiertas, ojalá que el día de mañana pueda volver a Gimnasia con otra función y también como hincha", dijo Pellerano como un vaticinio de su retorno a Jujuy.

La trayectoria de Hernán Pellerano

Nació el 4 de junio de 1984 en Buenos Aires. Comenzó su carrera en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, donde debutó en la Primera División en 2003. Fue titular y compartió plantel con Mauro Zárate y Nicolás Otamendi, entre otros. Jugó más de 160 partidos y fue campeón del torneo 2005.

hernan pellerano.jpg

Pasó por el Almería de España, Newell´s y Tijuana de México, hasta su regreso al Fortín en 2015. Luego llegó a Independiente, para después pasar por Olimpia, Liga de Quito, Melgar, San Martín de Tucumán y el Lobo Jujeño.

