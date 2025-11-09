El día en que Hernán Pellerano vaticinó su vuelta a Gimnasia de Jujuy

Hernán Pellerano es el nuevo entrenador de Gimnasia de Jujuy, según confirmaron en las últimas horas desde la dirigencia. El defensor llegará a la provincia en las próximas horas y definirá detalles de su incorporación al Lobo.
Embed - HERNÁN PELLERANO ANUNCIÓ SU RETIRO DEL FÚTBOL PROFESIONAL
"Estoy agradecido a la gente. A Jujuy volveré, quedé con las puertas abiertas, ojalá que el día de mañana pueda volver a Gimnasia con otra función y también como hincha", dijo Pellerano como un vaticinio de su retorno a Jujuy.
La trayectoria de Hernán Pellerano
Nació el 4 de junio de 1984 en Buenos Aires. Comenzó su carrera en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, donde debutó en la Primera División en 2003. Fue titular y compartió plantel con Mauro Zárate y Nicolás Otamendi, entre otros. Jugó más de 160 partidos y fue campeón del torneo 2005.
Pasó por el Almería de España, Newell´s y Tijuana de México, hasta su regreso al Fortín en 2015. Luego llegó a Independiente, para después pasar por Olimpia, Liga de Quito, Melgar, San Martín de Tucumán y el Lobo Jujeño.