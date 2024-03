El dirigente político Agustín Perassi sobre el contexto nacional y provincial

En primer lugar se refirió al mandatario provincial Carlos Sadir diciendo "el Gobernador debe tener dificultades y está viendo cómo va a reaccionar frente a los recortes de Nación. Va a tener una situación delicada, no me gustaría estar en su cuero ", expresó.

Sobre la gestión del presidente Javier Milei

El dirigente político Perassi manifestó no estar de acuerdo con la manera de ser del mandatario nacional. "No comparto las formas del presidente, las falsedades de sus slogans de que la casta va a pagar el ajuste, la está pagando el trabajador. Hay una recesión muy grande que va a afectar a muchos trabajadores".

También se refirió a la obra pública y dijo "si se eliminan las obras públicas nacionales, y no llegan fondos a las provincias para continuar con obras públicas nuevas, van a tener serios problemas, ¿no?", y agregó respecto a las decisiones económicas del gobierno nacional "yo creo que no es el camino correcto, porque ahora, ya el mes de febrero, aparentemente el déficit financiero ya ha crecido de nuevo, ya no es que no hay déficit financiero, porque en algún momento va a tener que gastar y cuando gaste, volveremos a una realidad".

En ese sentido dio su opinión y argumentó que "La Argentina necesita un dólar único y cambios estructurales, pero esto se debe hacer con equipos serios y esto no ha sucedido. El presidente recurrió al PRO, MAcri y Bullrich. El Plan se lo armaron 4 o 5 empresarios que elaboraron el DNU y la Ley ómnibus, proyectos violatorios a las leyes y la constitución".